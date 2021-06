Horoscop zilnic. Marti, 29 iunie

BERBECAstazi ar trebui sa te asiguri ca iti acorzi putin timp pentru tine si doar pentru tine. Trebuie sa meditezi asupra sexualitatii si sentimentelor tale. Daca ai senzatia ca te sufoci, acesta poate fi un semn sigur ca trebuie sa te izolezi putin.TAURDaca solutia la problemele tale nu pare evidenta, nu ezita sa ceri sfatul oamenilor din jurul tau. Sensibilitatea ta de peste zis este propice pentru realizarea unor mari obiective, dar adevarul este ca totul va fi mai usor daca te simti sustinut/a.GEMENIInspiratia ta este fructuoasa si creativitatea ta este in alerta. Daca ai o sensibilitate artistica, acesta este momentul pentru a incepe sa scrii. Aici va fi refugiul pentru singuratatea ta. Lasa-ti cuvintele sa iasa din stiloul tau si profita la maximum de aceasta terapie.RACAstazi va trebui sa fii singur/a. Mereu esti inconjurat/a de oameni, dar ai nevoie si sa fii singur/a pentru a te regasi. Trebuie sa iti asculti inima. Cu activitate constanta in jurul tau, nu ai timp sa iti incarci bateriile.LEUAstazi ar trebui sa te impotrivesti dorintei cumplite de a nu face nimic, cel putin la locul de munca. Dupa ce termini ce ai de facut, te poti distra cat vrei. Dar, daca nu o vei face, te vei simti vinovat si poti avea si probleme.FECIOARAIti aperi independenta cu dintii, dar, uneori, trebuie facute compromisuri pentru a evita conflictele. Incearca sa-ti imparti timpul liber in asa fel incat sa ii impaci pe cei dragi, dar si pe tine.BALANTAActivitatile sociale vor fi astazi in centrul preocuparilor tale. Adevarul este ca nu duci lipsa de prieteni, asa ca gasirea unuia disponibil pentru tine nu ar trebui sa puna probleme. Daca esti implicat/a intr-o relatie, aceasta seara ar putea fi ideala pentru o cina romantica.SCORPIONAstazi s-ar putea spune ca integritatea ta va fi de nepretuit in ochii tai. Acest sentiment ar putea aparea dintr-o lovitura pe care o primesti sau o acuzatie care ti se pare nedreapta. A ramane demn in orice circumstanta este o atitudine pe care o stapanesti perfect.SAGETATORProfita de aceasta zi pentru a lua legatura cu o persoana care iti lipseste. Desi poate parea dificil la inceput, te vei simti mult mai bine mai tarziu. Sun-o sau scrie-i un mesaj, spune-i cat de dor iti e de ea si ca vrei sa va reluati relatia. Este mai bine sa iti exprimi sentimentele decat sa le suprimi.CAPRICORNAr putea fi ziua perfecta pentru a-ti lua partenerul/a, copiii sau prietenii la o plimbare de seara. Dupa munca, ai nevoie sa te relaxezi si ai nevoie sa te incarci cu iubirea celor dragi. Si la fel si ei!VARSATORAstazi exista schimbari in aer. Esti intr-o forma foarte buna si dinamismul tau te face sa te apuci serios de treaba, indiferent despre ce este vorba. Profita de acest curaj regasit pentru a scapa de rutina!PESTIAdevarul e ca astazi ai atat de multe calorii de ars, incat ai putea face fata oricarei provocari. Ai toate sansele sa iti atingi obiectivele cu energia si optimismul de care dai dovada.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro