Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

BERBEC

Astazi pare ca toata lumea este prost dispusa, dar tu tot ai puterea de a zambi. Evita conflictele cu parintii, sefii si colegii. Preocuparile tale legate de evolutia ta profesionala te impiedica sa iei deciziile corecte, dar vei primi un mesaj care te va ajuta sa depasesti problema.

TAUR

Va trebui sa fii mai receptiv/a la ceilalti. Ai tendinta de a-ti pune propriile probleme inaintea tuturor si de a le impune in conversatiile purtate. Fii atent/a atunci cand spui lucruri si accepta diferentele de opinie!

GEMENI

Aceasta este o zi de savurat. Vei avea talentul de a incanta si farmecul tau iti va deschide toate usile. Daca depui un efort consistent pentru a-ti calma nerabdarea, vei fi un/o castigator/oare.

RAC

Esti foarte binevoitor/oare fata de cei din jurul tau astazi. Viata ta sentimentala este mai importanta decat orice altceva. Astazi va fi o zi exceptional de buna pentru comunicare. Poti vorbi deschis despre asteptarile tale in ceea ce priveste relatia ta.

LEU

Aceasta este una dintre acele zile in care lucrurile nu se desfasoara cu usurinta, ceea ce inseamna ca trebuie sa iti pastrezi calmul. Cu toate acestea, energia si spiritul de lupta iti vor permite sa rezolvi problemele care apar in cale.

FECIOARA

In ceea ce priveste ziua de astazi, depui eforturi pentru a-ti apara teritoriul. Nu te opri, ai tot dreptul sa o faci. Esti pregatit/a sa faci orice pentru a-ti satisface partenerul/a, dar el/ea se astepta la mai multe concesii din partea ta.

BALANTA

Sensibilitatea ta iese la suprafata astazi. Si grija sa nu te lasi coplesit/a de anxietatile tale existentiale si sa nu cedezi in fata unui exces de posesivitate care iti poate crea probleme.

SCORPION

Cu atitudinea ta indiferenta, risti sa iti ranesti partenerul/a astazi. Daca nu te abati de la regulile stabilite inca de la inceputul relatiei, vei avea o zi buna. Nu asculta pe nimeni altcineva, ci ghideaza-te dupa ceea ce simti.

SAGETATOR

Astazi vei avea ocazia sa te gandesti mai mult la tine. Dorintele tale sunt la fel de importante ca ale celorlalti, poate chiar mai importante. Oamenii vor veni la tine pentru a-i ajuta, incearca sa te eschivezi cu delicatete.

CAPRICORN

Aceasta este o zi buna pentru orice tip de calatorie. Trebuie sa scapi de rutina zilnica si sa te relaxezi. Proiectele colective sunt previzibile, deci colaborezi fara probleme cu cei din jurul tau.

VARSATOR

Iubirea, familia si prietenia sunt sub auspicii foarte bune astazi. Te vei putea exprima cu siceritate si profunzime cu privire la sentimentele tale. Ai dreptul sa te astepti la absolut orice.

PESTI

In loc sa te axezi pe indoielile tale, fii mai curajos/oasa astazi in ceea ce priveste dragostea. La locul de munca, te vei concentra si nu vei lasa nimic la voia intamplarii. Vei fi susprins/a de rezultate!

