Horoscop zilnic. Miercuri, 23 iunie

BERBECAstazi vei avea unele indoieli, dar nu ar trebui sa astepti ca altii sa ti le rezolve, deoarece numai tu poti scapa de ele. Nu te lasa atat de mult afectat/a de dorul de cineva.TAURSa te concentrezi pe ceea ce ai astazi de facut este cel mai bun lucru pe care il poti face, deoarece vei avea mult timp pentru a analiza totul bine. Exista o persoana care contribuie mult la bunastarea ta, las-o sa intre in viata ta fara sa pui bariere.GEMENIAstazi nu vei avea prea multa energie, dar tot nu trebuie sa renunti la sport sau la exercitiile fizice care te pot indeparta de un stil de viata sedentar. Indiferent cat de putin te vei misca, iti vei face o favoare.RACIncerci sa ajungi la cineva care cu siguranta te atrage si care tocmai a intrat in viata ta. Dar, este foarte posibil sa nu cautati amandoi acelasi lucru si asta poate fi destul de deranjant. Clarifica aceasta situatie cat mai curand posibil si nu de la distanta, ci fata in fata.LEUAdevarul este ca nu trebuie sa iti pierzi atat timp pe retetele de socializare. Ai atatea lucruri palpabile si importante in viata ta pe care le neglijezi. Spre exemplu, arunca o privire asupra familiei tale sau partenerului/ei.FECIOARADaca ai trecut recent printr-un examen sau un text, nu ar trebui sa ai emotii cu privire la rezultate, deoarece vor fi destul de bune si te vor ajuta sa iti sporesti stima de sine. Cu cat vei ramane mai calm/a, cu atat vei avea o capacitate mai mare de a-ti atinge obiectivele.BALANTAAstazi te vei vedea nevoit/a sa dezbati si sa rezolvi o multime de neintelegeri cu familia. Daca nu o faci acum, situatia se va agrava, in special daca ai copii. La urma urmei, va trebui sa te concentrezi asupra lor si sa le dedici mai mult timp.SCORPIONStii ca, daca iti pui mintea la ceva si crezi cu tarie in ceva, vei obtine tot ce ti-ai propus. O atitudine negativa este exclusa. Esti in momentul cel mai oportun sa actionezi cu optimism, chiar putin riscant.SAGETATORNu trebuie sa crezi in anumite persoane care vor sa te conduca spre un stil de viata nesanatos. Este timpul sa fii critic/a si transant/a cu ele, deoarece naivitatea iti poate crea unele complicatii in viitor.CAPRICORNNu trebuie sa invinovatesti pe nimeni care isi ia o pauza sau o vacanta, pentru ca acea persoana a fost buna cu tine si te-a ajutat mult in diverse situatii. Lasa-o sa se distreze si sa se relaxeze, o merita din plin!VARSATORNu vei avea parte de o zi prea buna, deoarece cineva iti da vesti triste sau ingrijoratoare, care te pot afecta mai mult decat crezi. Incearca sa nu transmiti si mai mult negativism acelei persoane si ramai calm/a.PESTIVei avea parte de o zi placuta in care vei simti emotii intense si adevarate. Lasa-te purtat/a de ele si fugi de latura ta rationala macar astazi! Astfel, te vei simti foarte bine si foarte fericit/a.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro