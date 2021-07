Horoscop zilnic. Miercuri, 7 iulie

BERBECGelozia este prezenta si trebuie controlata. Daca iti faci griji pentru lipsa banilor, nu te panica, este temporar. Odihneste-te mai mult pentru a-ti reincarca bateriile.TAURDaca ai un partener stabil, fereste-te de gelozie. Apare o oportunitate pentru investitii bune si benefice. La locul de munca exista unele tensiuni minore.GEMENIDragostea va fi cel mai bun lucru al zilei. Nu ai incredere in altii atunci cand vine vorba de bani. Impiedica pe oricine incearca sa iti invadeze domeniul profesional.RACEste ziua perfecta pentru a-ti largi cercul de prieteni. Vei avea cheltuieli mici, dar dese. Oamenii din jurul tau iti vor facilita munca. Activitatea artistica este ideala pentru a pune capat stresului.LEUPrimesti sprijin neconditionat din partea persoanei iubite. Vei reusi sa achiti o datorie restanta. Te vei indoi de capacitatea ta de a performa intr-o noua pozitie profesionala. Nu iti neglija dieta, ar trebui sa fie mai variata.FECIOARAFii mai atent/a la oamenii care te iubesc. Si, incearca sa fii independent/a din punct de vedere financiar. Este timpul sa reiei acel proiect de lucru pe care l-ai inceput. Daca suferi de alergii, ai mare grija in aceasta perioada!BALANTADialogul este cel mai bun mod de a-ti intelege partenerul. Ai sansa de a-ti investi banii in ceva sigur. Evita rivalitatile la locul de munca. Inveseleste-te privind spre binele din jur.SCORPIONZi senina si fara evenimente pe plan sentimental. Daca ai bani de investit, astazi este ziua. Profesional, te vei descurca mai bine decat crezi. Iti poti pierde echilibrul din cauza nervilor.SAGETATORRelatia in care esti implicat/a se maturizeaza si devine din ce in ce mai serioasa. In materie de bani, ziua este promitatoare. Nu lasa lucrurile pe jumatate facute la locul de munca. Pentru sanatatea ta, evita grasimile si dulciurile!CAPRICORNPrieteni noi si amuzanti te vor scoate din monotonie. Este momentul ideal pentru a-ti recupera banii imprumutati. Profesionalismul te va ajuta sa iesi din necazuri. Nu exista nimic mai bun decat sportul pentru ameliorarea stresului.VARSATORAstazi te vei reintalni cu o fosta iubire care acum este singura. Nu abuza financiar de familia ta. Toate proiectele in care te vei implica acum vor avea succes. Putin mai multa atentie la sanatatea ta!PESTINu fi agresiv/a cu oamenii care te iubesc. Este ziua secetei economice, fii atent/a pe ce cheltuiesti. Nu lasa reticenta sa-ti pateze renumele profesional. Esti oarecum abatut/a, dar va fi o tulburare temporara.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro