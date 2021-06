Horoscop zilnic. Sambata, 19 iunie

BERBECAstazi ai putea vedea cum persoana de care iti pasa cel mai mult se indeparteaza de tine. Acest lucru nu se va intampla decat daca continui sa o ignori. Poate ca ai jucat riscant crezand ca asa vei mentine flacara iubirii vie, insa ai dat gres.TAURAstazi vei avea tendinta de a face din tantar armasar deoarece esti mai sensibil decat de obicei si nu iti poti controla sentimentele. Oricum, spre seara te vei calma si bucura alaturi de prieteni.GEMENIVei cauta provocari care sa te entuziasmeze sa petreci o sambata distractiva. Va trebui sa jonglezi intre familie si prieteni in timp ce faci ceea ce iti doresti.RACAstazi vei fi mai impulsiv/a si mai nerabdator/oare, iar reactiile tale ii vor soca pe cei din jur. Dar, zambestul si sensibilitatea ta te vor ajuta sa iti reconstruiesti imaginea intr-un timp scurt.LEUVrei sa te distrezi si sa te bucuri de aventuri amoroase fara complicatii. Pentru a avea parte de toate astea, trebuie sa iti spui de la bun inceput cerintele. Daca esti implicat/a intr-o relatie, vor exista tensiuni intre tine si persoana iubita. Cu rabdare si dialog, problemele vor fi rezolvate.FECIOARAVei fi prietenos/oasa si vei crea o atmosfera frumoasa oriunde te-ai afla. Uneori iti va fi dificil, deoarece vor exista oameni care insista sa scoata ce e mai rau din tine.BALANTAAstazi esti pornit/a sa le faci pe plac celorlalti. Unele atitudini te vor dezamagi, dar iti vei mentine buna dispozitie cu umor si cu dorinta de a te distra.SCORPIONVei avea nevoie de mai multa atentie si, daca nu te faci inteles/easa, vei parea posesiv/a. Carisma si inteligenta ta vor aduce beneficii vietii tale sentimentale. Comunicarea cu familia va fi mai usoara.SAGETATORProblemele cu cei dragi se vor multiplica. In ciuda acestui fapt, nu iti vei pierde dorinta de a te bucura de zi la maximum. Vei fi foarte activ/a, iar calatoriile vor fi placute si stimulante.CAPRICORNVei profita de zi pentru a te odihni cat poti si pentru a te deconecta de la obligatiile zilnice. Fii foarte atent/a cu cuvintele tale, deoarece acestea i-ar putea rani pe altii din greseala.VARSATORNu te lasa manipulat/a de prieteni si nu cheltui mai mult decat este necesar. Vor exista tensiuni in atmosfera si vei face tot ce poti pentru a readuce armonia in relatiile tale.PESTIVei fi in defensiva astazi, eoarece vei percepe cererile celorlalti ca atacuri. Este bine sa te faci inteles/easa si sa spui ce vrei de la inceput, doar asa te vei simti in largul tau.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro