Horoscop zilnic. Sambata, 3 iulie

BERBECS-ar putea ca astazi sa te trezesti in mijlocul unei aventuri. Situatia ta financiara este stabila, iti poti permite acele ciudatenii la care tanjesti. O activitate in aer liber ti-ar putea distrage atentia de la grijile tale.TAUREste ziua schimbarilor in familie, dar intr-un mod pozitiv. Depasesti cu usurinta dificultatile financiare care iti apar in cale. Nu amana in continuare vizita ta la dentist, pentru ca situatia se va agrava.GEMENIEsti din ce in ce mai indragostit/a de partener/a, dar nu stii sigur daca sentimentul e reciproc. Relaxeaza-te mai mult astazi si lasa intuitia sa decida pentru tine. Medicul te va sfatui cu privire la anumite analize.RACAtat tu, cat si persoana iubita, simti nevoia sa va petreceti timpul impreuna. Vei primi sfaturi financiare importante. Gestioneaza-ti eficient energia, deoarece ai tendinta de a fi obosit/a.LEUIncearca sa intelegi mai mult nevoile si cererile partenerului/ei de viata. Vei avea de luat decizii financiare importante astazi. Cineva are din nou incredere in tine si iti da o responsabilitate mare. Statul pana la ore tarzii nu e foarte recomandat pentru tine.FECIOARALasa ranchiuna deoparte si vei avea beneficii pe plan sentimental. Cineva iti va rambursa imprumutul pe care i l-ai dat. E o zi minunata pentru a ajunge la un acord cu o persoana draga. Ai grija de mananci si la calitatea alimentelor, altfel s-ar putea sa te confrunti cu arsuri la stomac.BALANTAPlanifica viitorul impreuna cu partenerul/a de viata astazi. Cadoul pe care voiai sa-l oferi unei persoane drage va trebui sa mai astepte, nu o duci prea bine cu banii. Daca poti, odihneste-te cat mai mult noaptea.SCORPIONEste posibil ca partenerul/a de viata sa nu se poarte asa cum te astepti. Astazi vei face investitii care iti vor aduce numeroase beneficii. Poate recidiva o raceala aparent vindecata.SAGETATORVei gasi intelegere in persoana iubita astazi. Fa-ti ordine in viata ta financiara, haosul nu te avantajeaza. Socializeaza cu alte persoane, iti va face bine la psihic.CAPRICORNTe vei intelege extraordinar astazi cu o ruda apropiata, iar relatia vi se va imbuntati. Cauta sa gasesti echilibru pe plan financiar. Daca pleci intr-o calatorie, nu uita sa iei cu tine medicamentele de care stii ca poti avea nevoie.VARSATORSparge monotonia si iesi mai mult in oras pentru a cunoaste oameni noi. Nu trebuie sa cheltuiesti multi bani pentru asta, pentru ca oricum nu ai prea multi. Fii mai permisiv/a cu dieta pe care o urmezi pentru a evita o anemie.PESTIApar tensiuni cu partenerul/a de viata, dar sunt de moment. Trebuie sa economisesti cat mai multi bani, vei avea nevoie de ei in curand. Linisteste-te si nu ii impovara pe cei din jur cu proasta ta dispozitie.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro