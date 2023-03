Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

BERBEC

Poti gasi persoana potrivita in mediile pe care le frecventezi si care iti plac. Preia controlul asupra banilor tai, nu iti fie teama de o schimbare de cariera. Totul va fi bine!

TAUR

Cititul sau filmele te vor ajuta sa te relaxezi. Chiar daca sunt multe lucruri care te nemultumesc privitor la relatia ta, incearca sa te exprimi fara agresivitate. Uneori e mai bine sa taci decat sa pui paie pe foc!

GEMENI

Oamenii apropiati te vor ajuta sa treci peste o dezamagire amoroasa. In ceea ce priveste banii, astazi vei avea mult noroc si acest lucru va compensa alte lipsuri. Este util sa iti extinzi orizonturile profesionale.

RAC

Propune-i astazi partenerului de viata o activitate neobisnuita. Veniturile tale vor creste, dar si cheltuielile tale. Un moment destul de dificil la locul de munca. In ceea ce priveste sanatatea, incearca sa mananci mai sanatos si sa stai departe de excese.

LEU

Astazi mai bine uiti de dragoste. Situatia ta financiara nu este in pericol, dar incearca sa iti imbunatatesti conditiile de lucru. Pentru a incepe sa te simti mai bine trebuie sa mananci mai sanatos.

FECIOARA

Se zaresc semne de stabilitate in dragoste astazi. Bunastarea financiara revine, persoana iubita isi gaseste un loc de munca mai bun. Fii tolerant/a cu colegii tai, situatia o cere. Daca vrei sa slabesti, dieta si exercitiile fizice nu trebuie sa lipseasca.

BALANTA

Iti va fi greu sa ii ceri iertate persoanei iubite pentru ca ai fost nedrept/eapta. Incearca sa repari ce ai stricat din cauza egoismului tau. Cu banii stai bine, dar atentie la afaceri, unele ar putea fi o farsa.

SCORPION

Astazi ar putea aparea mici conflicte la locul de munca. De asemenea, sanatatea ti-ar putea pune probleme cu alergii sau alte afectiuni ale pielii. In ceea ce priveste banii, economiseste cat poti de mult!

SAGETATOR

Pune capat acelei relatii care nu iti creeaza nimic altceva decat probleme. Inainte de a lua un imprumut, analizeaza bine situatia. Trebuie sa iei masuri pentru a-ti atinge obiectivele profesionale. Daca ai astm, ai mai multa grija de tine pentru ca ar putea aparea o recidiva.

CAPRICORN

Vei evita astazi orice problema de ordin sentimental. Nu e o solutie pe termen lung, insa iti ofera ceea ce ai nevoie acum. Este o zi buna pentru munca si pentru a-ti imbunatati situatia financiara.

VARSATOR

O aventura amoroasa iti va pune in pericol relatia in care esti implicat/a in prezent. Daca ai in vedere o investitie, pune-ti ideile in practica fara ajutorul altora.

PESTI

Fii atent/a cu oamenii care sunt invidiosi pe viata ta sentimentala. Cu banii o duci bine. De asemenea, stima de sine te va ajuta sa iti atingi obiectivele profesionale. Sa iti petreci seara cu prietenii iti va imbunatati starea de spirit.

