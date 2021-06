Horoscop zilnic. Vineri, 18 iunie

BERBECAstazi vei dori sa nu faci nimic, sa te relaxezi si sa te odihnesti. Acest lucru este foarte bun, deoarece corpul tau are nevoie de o mica pauza. O plimbare buna spre seara va fi, de asemenea, o idee buna.TAURAstazi vei primi vesti de la o persoana pe care nu ai mai vazut-o de mult timp. Vei fi destul de receptiv/a la discutia cu ea si vei incerca sa o ajuti daca trece prin momente dificile, mai ales de sanatate.GEMENINu va fi deloc o idee rea sa profiti de zi pentru a pune in ordine anumite documente de care vei avea nevoie saptamana viitoare. Poate ca o problema juridica e pe cale sa se incheie. Esti aproape.RACAstazi te vei lasa ghidat/a de sentimente si cel mai probabil vei cadea in melancolie din cauza faptului ca ti-e dor de cineva care este departe de tine. Vei incepe deja sa iti planifici o calatorie pentru a te apropia de acea persoana.LEUNu lasa senzatia ca nu ai timp pentru nimic sa puna stapanire pe tine, deoarece poate vrei sa fii in prea multe locuri simultan si asta te lasa fara putere. Petrece-ti ziua organizand totul cu calm si odihnindu-te putin mai mult.FECIOARAVei avea multa energie astazi si dorinta de a face multe lucruri. Sportul va fi util pentru a echilibra tot ceea ce se petrece acum in jurul tau si care intr-un fel te poate extenua.BALANTAO mica scadere a fortei si energiei tale nu inseamna nimic grav. Doar ca ar trebui sa iei o pauza de la unele probleme si situatii care au fost intense, cum ar fi suparari in familie. Nu accepta astazi nimic care necesita efort.SCORPIONAstazi vei participa la o intrunire sociala si te vei simti foarte bine, deoarece exista oameni care te inteleg si te sustin. Ceea ce le impartasesti inseamna mult pentru tine. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa te lasi ghidat/a de tot ceea ce spun sau fac.SAGETATORAstazi nu iti va pasa deloc de ce spun altii despre tine si nici nu vei fi tentat/a sa raspunzi la zvonuri despre viata ta privata. Aceasta este o masura foarte inteligenta, deoarece nu datorezi explicatii nimanui, ci doar tie sau partenerului/ei de viata.CAPRICORNAnumite probleme de familie te vor mentine ocupat/a astazi. Cand vei termina ce ai de facut urgent, va trebui sa te ocupi de ele. Asigura-te ca dialogul sa decurga armonios, chiar daca ceea ce ar trebui sa faci este cam dificil pentru tine.VARSATORNu trebuie sa fii atat de suparat/a pe tine daca ai gresit. Cere iertare daca vezi ca ai ranit o persoana si iarta-te si pe tine. Trebuie sa iti rectifici anumite atitudini, dar vei gasi modalitatea corecta de a face acest lucru.PESTINu ar trebui sa te obsedeze problemele altora, mai ales ale familiei. Ii poti ajuta cum poti, dar cu siguranta nu vei schimba realitatea. Fiecare este responsabil pentru viata sa.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro