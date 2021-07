Horoscop zilnic. Vineri, 2 iulie

BERBECCrezi sau nu, poti da dovada de multa rabdare. Astazi vei arata acest lucru si ii vei impresiona pe cei din jurul tau. Vei vedea ca acest lucru iti va aduce numeroase beneficii in relatia cu ceilalti si te vei simti si tu bine in interior!TAURTrebuie sa rezolvi unele probleme financiare in asteptare si esti dispus/a sa investesti timp in asta, numai ca astazi e mai importanta familia. Este posibil ca o ruda sa aiba nevoie urgenta de tine.GEMENICineva iti va cere bani cu imprumut astazi din cauza faptului ca te-ai laudat recent ca o duci extraordinar pe plan financiar. S-ar putea sa te fi grabit sa vorbesti, pentru ca acum te afli in inposibilitatea de a refuza.RACAstazi vei avea timp sa meditezi la acele schimbari pe care vrei sa le faci in viata ta. Poate ca este vorba doar de decorarea casei sau mici detalii care te fac sa te simti mai bine. Dar, in orice caz, ele sunt importante.LEUAstazi faci un efort pentru a-ti multumi partenerul/a sau un prieten care iti propune ceva ce isi doreste sau iti cere o favoare. Desi initial nu te incanta deloc ideea, intr-un final te vei bucura ca ai facut-o.FECIOARATraiesti un moment de revolutie interioara si incepi sa privesti viata dintr-o perspectiva total diferita. Inveti sa vezi lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Este un proces lent, dar in care progresezi.BALANTATe vei concentra total pentru a rezolva problema unei persoane mai in varsta si nu te va deranja deloc sa investesti timp in asta. Empatia ta iese la iveala din nou si din nou, iar recunostinta acelei persoane iti umple sufletul de bucurie.SCORPIONVei avea multa energie astazi si iti vei dori sa te distrezi, macar spre seara. Hobby-urile tale vor fi prezente si te vei concentra pe tot ceea ce iti face placere sa faci.SAGETATORCompania partenerului/ei te va bucura astazi si, impreuna, veti descoperi un loc pe care ti-ai dorit dintotdeauna sa il vezi. De asemenea, va fi o oportunitate de a realiza o comunicare mai buna intre voi doi.CAPRICORNStarea ta de spirit nu va fi una prea buna astazi, deoarece apare ceva ce nu vrei sa faci si nu ai de ales. Nu te gandi la ce pierzi, gandeste-te la ce poti sa castigi pe viitor.VARSATORAstazi te bucuri de o mare libertate pentru ca te vei elibera de o obligatie familiala care uneori devine prea coplesitoare. Problema este destul de complexa, insa se va rezolva cel putin pentru moment.PESTINu ai prea multa incredere in altii si acest lucru nu e ceva pozitiv. Astazi un prieten te va intreba despre viata ta privata si nu vei raspunde clar, ceea ce il va face sa gandeasca despre tine lucruri neadevarate. Nu este necesar sa dezvalui totul, dar nici sa fii atat de misterios/oasa.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro