Horoscop zilnic. Vineri, 25 iunie

BERBECApele iubirii vor reveni la cursul lor. Economiseste putin mai multi bani, pentru a te simti in siguranta in viitor. In ceea ce priveste munca, ramai in alert/a. Schimbarile din atmosfera iti pot afecta sanatatea.TAUREste un moment bun pentru ca o poveste de dragoste sa dea roade. Situatia ta economica este excelenta. Protejeaza-te de invidia colegilor. Nu face eforturi prea mari sau spatele tau va avea de suferit.GEMENIRelatia cu persoana iubita este excelenta. Te descurci bine cu banii pe care ii ai, chiar daca nu sunt foarte multi. Ai initiative bune si agilitate la locul de munca. Sa mergi la teatru spre seara iti va face bine.RACAi sansa de a avea o intalnire minunata. De asemenea, este momentul potrivit pentru a efectua achizitii care erau in asteptare. Asuma-ti cu mai multa usurinta inconvenientele profesionale.LEUFormalizeaza o relatie pe care o ai de mult timp. Poate ca o datorie pe care o ai trebuie amanata. Fii pozitiv/a, problemele de la munca nu ar trebui sa te afecteze atat de mult.FECIOARANu acorda atat de multa importanta toanelor partenerului/ei de viata. Daca ti se datoreaza bani, fa presiuni. La locul de munca, performanta ta va da roade.BALANTAAstazi te vei confrunta cu noi cheltuieli. La locul de munca vei obtine rezultate bune, insa doar in ceea ce priveste pozitia si renumele tau. Ameteala cu care te confrunti poate fi o cauza a scaderii zaharului in sange. Ai grija!SCORPIONIn ceea ce priveste dragostea, nu te lasa pacalit/a de aparente. Legat de bani, nu se vor inregistra profituri. Posibil stres la locul de munca. Mananca mai sanatos si nu abuza de grasimi!SAGETATORAlte situatii sau preocupari te vor tine departe de dragoste. Nu te gandi sa castigi bani rapid, ci gandeste-te pe termen lung pentru a obtine o avere sigura. Posibile complicatii la locul de munca, motiv pentru care trebuie sa gandesti foarte bine inainte de a actiona.CAPRICORNFara sa o astepti, dragostea iti va invada inima. Nu trebuie sa satisfaci nevoile financiare ale altora. Situatia profesionala la care visezi ajunge sa fie tot mai aproape.VARSATORO persoana apropiata te face sa te simti foarte bine astazi. Asculta-i pe cei cu mai multa experienta de viata sau vei avea probleme financiare! Munca te va mentine destul de ocupat/a.PESTIRelatiile familiale tind sa se stabilizeze. Daca ai ceva bani pusi deoaprte, nu ar fi o idee rea sa-i investesti. Este o zi buna pentru a cauta oferte de locuri de munca.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro