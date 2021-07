Horoscopul saptamanii 12-18 iulie. Zodia care nu trebuie sa minta

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Leu (22 iulie - 22 august)

Fecioara (23 august - 22 septembrie)

Stii sa fii tandru/a si senzual/a. Daca ai putea, ai opri timpul in loc saptamana aceasta. Te bucuri de marile sanse ale vietii si nu te multumesti doar cu a te mentine pe linia de plutire.Daca esti singur/a, vei putea zbura spre noi orizonturi. Poti aduce veselie chiar si in cea mai incomoda situatie. Cu toate acestea, nu iei viata in gluma. De fapt, problemele sentimentale sunt cu adevarat apasatoare pentru tine. Animeaza-te si vei scrie o noua poveste de dragoste.Daca ai o relatie serioasa sau esti casatorit/a, vei atenua situatiile dificile. Ai vorbele la tine, asa ca nu e cazul sa iti ascunzi sentimentele sub cuvinte dure. Vei rezolva lucrurile pasnic. Vei comunica mult mai eficient cu discursuri scurte si calme decat tipand.Ai obiective clare, desi uneori pierzi urma si uiti unde sa mergi. Lucrezi la capitolul concentrare, ai grija la locul de munca si asculta sfaturile colegilor cu experienta.Ca lider de echipa sau sef, lucrezi pentru a-ti convinge subalternii. Vei face in asa fel incat sa nu simta ca ai cerut ceva. Te vei descurca si in afaceri, mai ales cand vine vorba de investitii.Vei face fata instinctelor pentru a-ti mentine situatia financiara in siguranta. Esti tentat/a uneori sa cheltuiesti, dar vei numara pana la zece inainte de a da cardul. Vei fi surprins/a de abilitatile tale de autocontrol.Te simti foarte mandru/a de cine esti si de ceea ce ai. E posibil ca acesta sa fie momentul cand vei prezenta familiei noul tau partener/a.Vei cauta mai degraba motive sa zambesti decat sa plangi. Daca esti casatorit/a, atmosfera va fi buna, conversatiile intense si veti reusi sa va rezolvati problemele din cuplu. In plus, ai al sanselea simt care te ajuta sa condimentezi lucrurile la momentul potrivit.Dorintele tale trupesti ies la suprafata daca esti singur/a. Iti va face placere sa te aranjezi in fata oglinzii, scotand in evidenta cea mai buna versiune a ta. Simti ca inima ta este un adevarat vulcan si vei scoate focul din el. Puterea ta de seductie este la maximum, dar foloseste-o cu sensibilitate.Influentele astrale te fac foarte competitiv/a la locul de munca. Vei excela in special in profesiile legate de predare, filosofie si limbi straine.Buna dispozitie va fi cel mai bun aliat al tau. Te descurci cu gratie chiar si cu cele mai dificile situatii de la locul de munca. Oferi argumente bune pentru a gasi solutii si gasesti cele mai ingenioase idei pentru a iesi in evidenta individual.Se anunta mai multe vesti bune pentru tine. Nu vei avea probleme cu banii, esti minunat/a la depistarea golurilor prin care banii tau se scurg.Te vei lasa purtat/a de val si de energii bune in aceasta saptamana. Vei dori ca relatia ta amoroasa sa fie ca un cantec vesel si captivant. Probleme vor disparea si unele dintre indoielile care te-au chinui se vor risipi.Vei incerca sa le arati mai multe manifestari de dragoste tuturor celor dragi. Adica, oferind mai multe imbratisari si multe sarutari pe frunte. In schimb, vei primi sprijinul si dragostea neconditionata a acestora, consolidandu-ti astfel relatiile cu cei mai multi dintre ei.Daca esti singur/a, vei avea parte de o experienta romantica pe care nu ai crezut niciodata ca o vei trai. Iubirea va creste intre tine si o persoana cu o diferenta considerabila de varsta.Saptamana aceasta vine cu multe probleme si dificultati la locul de munca. Vestea buna este ca vei putea scapa de ele daca depui tot efortul, timpul si energia ta. Prin urmare, vei rezolva cu succes problemele si totul va reveni la normal.In aceasta perioada, persoanele care lucreaza cu publicul vor fi deosebit de norocoase. Datorita farmecului tau si a abilitatilor de comunicare, marea majoritate a interlocutorilor tai isi vor face o impresie excelenta despre tine. Daca detii o mica afacere in comert, spre exemplu, se va inregistra o imbunatatire.Daca ai un animal de companie, te-ai putea vedea nevoit/a sa-i cumperi accesorii noi. Verifica produsele pe care le achizitionezi, indiferent daca este vorba despre jucarii sau mancare. Merita sa faci investitii de dragul micului tau prieten, insa fa-le cu cap si opteaza pentru calitate!Ti-e frica de schimbari drastice. Cu toate acestea, de multe ori se poate dovedi necesar. O intorsatura completa la momentul potrivit te poate ajuta sa eviti o dezamagire mare sau sa gasesti o comoara ascunsa.Acestea fiind spuse, rupe orice legatura cu lucrurile si persoanele care nu iti plac. Plange-te cu voce tare ca lucrurile merg prost si nu te mai ascunde in spatele unei masti fericire daca nu se potriveste realitatii tale.Vei prelua fraiele vietii tale amoroase daca esti singur/a. Vei face lucrurile sa se intample, stii ca nu trebuie sa astepti ca dragostea sa cada din cer.Orizonturile tale profesionale se largesc in aceasta saptamana. Tinteste sus, indiferent de ce auzi sau vezi.Cauti sa-ti schimbi profesia sau locul de munca? Vei avea nevoie sa comunici direct, dar umil la interviuri. Fa-i pe cei din fata ta sa-ti vada potentialul.Stii unde poti gasi ajutor pentru a-ti gestiona banii cu incredere si eficienta. Esti realista si perfect constient/a de cat ai economisit. La capitolul organizare stai excelent si esti la curent cu tot ce se intampla pe plan financiar.In ceea ce priveste relatia ta, vei incerca sa faci reprosurile sa para mai degraba o conversatie decat un monolog. De fapt, atingerea unor puncte importante va ajuta sa aduceti echilibru in relatia voastra.De asemenea, pentru ca relatia cu partenerul/a sa fie mai puternica, ar trebui sa faceti cateva activitati aventuroase impreuna. Astfel, comunicarea va fi mai productiva si va veti simti mai apropiati ca niciodata. Daca ai copii si simti ca i-ai neglijat in ultima perioada, include-i in aventurile tale.Daca esti singur/a, te vei implica intr-o relatie cu cineva doar daca te vei indragosti nebuneste. Daca nu este cazul, nici nu te vei deranja sa mergi la o intalnire.Purtand conversatii cu oamenii din jurul tau, vei realiza ca ai multe nevoi neindeplinite. Iti vor veni in minte multe idei de afaceri care crezi ca ar putea avea succes. Verifica in detaliu orice amanunt inainte de a investi in ceva.Daca ai o afacere mica, profitul scade. Ar trebui sa schimbi ceva inainte sa ajungi la faliment.Acorda atentie termenelor limita si nu uita sa platesti facturile importante. In caz contrar, ai putea avea probleme cu bancile.Daca esti casatorit/a, viata ta amoroasa este foarte implinita si esti fericit/a. Ultimele schimbari pe care le-ai facut au avut rezultate bune. Partenerul/a de viata este receptiv/a, dar trebui sa-i dai o mana de ajutor pentru a lasa garda jos si a fi mai increzator.Este un moment bun sa faci un pas inainte in noua ta relatie. Mutatul impreuna, planificarea familiala sau chiar valorile religioase sunt cateva dintre subiectele pe care le puteti aborda cu usurinta. Esti dispus/a sa-ti impartasesti ideile, oricat de nebunesti ar parea.Daca esti singur/a, foloseste-ti bine resursele pentru a te apropia de persoana pe care o placi. Incearca sa-ti lasi putin timp liber in programul tau pentru intalniri spontane.Creativitatea ta la locul de munca este remarcabila si vei fi foarte istet/eata in ceea ce priveste prezentarea celor mai noi idei ale tale.Esti foarte clar/a cu privire la obiectivele tale si le reafirmi pe cele pe termen lung. Interesele tale de anul trecut sunt diferite de cele de astazi si este in regula sa accepti asta.Poate ca ai facut unele greseli nu cu mult timp in urma, dar relaxeaza-te pentru ca nimeni nu trebuie sa afle despre ele. Incearca sa le deghizeti si daca au iesit vreodata la lumina, inceraca sa le ascunzi pana cand cineva iti atrage atentia.Este o saptamana buna pentru a-ti examina conturile si de a negocia avantaje noi cu banca. Ai nevoie de schimbari reale, benefice. Ai putea lua in considerare o ipoteca pentru a achita datorii mai mari sau a accesa imprumuri mai mari.