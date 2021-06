Horoscopul saptamanii 28 iunie - 4 iulie. Noroc cu banii, dar nu si in dragoste pentru Rac

Descopera previziunile astrale pentru zodia ta si afla cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera in aceasta saptamana!Berbec (21 martie - 20 aprilie)Vei fi mai deschis/i in aceasta saptamana si iti va veni sa cunosti tot felul de oameni cu care intentia initiala este de a deveni prieteni. Ar trebui sa depui eforturi mari pentru a-i putea oferi inima primei persoane care pare sa fie interesata de tine. Daca esti implicat/a intr-o relatie, trebuie sa rezolvi problemele recente care nu va permit sa avansati intr-un viitor promitator. Nu ezita sa faci tot posibilul sa fie liniste si pace.Trebuie sa inchei socotelile cu orice activitate, proiect sau afacere care iti aduce mai multe riscuri decat profituri. Trebuie sa faci lucrurile corect, chiar daca ti-ai dori sa te imbogatesti peste noapte. Nu o duci rau cu banii, dar pentru a realiza si aprecia situatia ta, trebuie sa-ti sporesti increderea interioara. Lucrurile functioneaza bine, deschide ochii si vei vedea asta.Taur (21 aprilie - 21 mai)Iti iubesti partenerul cu mult patos. Este in regula sa fii foarte tandru/a si sa inmoi neplacerile vietii cu cuvinte iubitoare, totusi, nu uita de tine. Sa faci ceea ce simti si vrei cu adevarat e foarte important. Recupereaza-ti intr-un fel libertatea la care ai renuntat.La locul de munca ar trebui sa incerci sa fii mai docil/a. Trateaza-ti bine colegii, uneori esti atat de prins/a intr-ale tale, incat uiti sa ii si saluti. Si, daca te afli intr-o pozitie superioara, recunoaste si apreciaza efortul angajatilor tai. Poti inregistra mai multe progrese, in special din punct de vedere financiar, cu cuvinte frumoase decat prin biciuire.Gemeni (22 mai - 21 iunie)Aceasta va fi o saptamana speciala pentru tine. Daca ai incercat recent sa schimbi ceva in viata ta sentimentala, acum vei gasi in sfarsit liniste si usurare. Daca esti implicat/a intr-o relatie sau esti casatorit/a, astrele te avertizeaza totusi despre necesitatea de a acorda o atentie sporita nevoilor partenerului/ei. Ascultarea sentimentelor persoanei iubite si sa fii mai bland/a si amabil/a sunt modalitati foarte bune de a mentine vie flacara iubirii. Daca esti singur/a, vei gasi cu usurinta persoane cu care poti cocheta si juca jocul seductiei.Este o saptamana excelenta pentru problemele financiare. Vei experimenta o perioada de abundenta in care vei fi generos/oasa cu cei mai putin norocosi. Sentimentul general va fi ca munca in echipa este cea care te ajuta sa faci mai multi bani, asa ca gaseste-ti noi parteneri si prieteni pentru proiectele tale. Totusi, este important sa ramai prudent/a pentru a evita ispita si risipa.Rac (22 iunie - 21 iulie)Casnicia ta va deveni un roller coaster plin de urcusuri si coborasuri, emotii si frici. Simti ca exista unele elemente exterioare care te provoaca si, in anumite momente din aceasta saptamana, iti va fi greu sa-ti tii sub control schimbarile de dispozitie. In conversatiile cu persoana iubita vei gasi puncte de vedere opuse si zone in care totul este perfect. Prin urmare, gasirea unor solutii pentru discrepante este complexa, dar este totusi posibila. Daca esti inca singur/a, dar in cautari, vei fi plin/a de incredere in tine, iar excesul de iubire de sine poate fi foarte usor confundat cu egoismul de catre cei din jur. Sunt posibile doar aventuri.Vei putea incepe noi proiecte in cariera in aceste zile. Gasesti oportunitati de a evolua, aducand inapoi vechi oferte de afaceri care nu te-au interesat la momentul respectiv. Esti energic/a si vesel/a, iar buna dispozitie pe care o ai te va ajuta enorm in relatiile cu ceilalti, in special daca la mijloc sunt afaceri sau tranzactii financiare. Poti primi recompense financiare surpriza.Leu (22 iulie - 22 august)Incearca sa clarifici lucrurile atunci cand vine vorba de dragoste si de persoana cu care ai o relatie in acest moment. In aceasta saptamana, nu vei mai vrea sa te joci. Vei fi nerabdator/oare sa pui nume si etichete pe ceea ce se intampla in viata ta amoroasa pentru a sti ce cale sa alegi. Daca esti singur/a, te vei intoarce la cineva care ti-a placut in trecut, dar la care ai renuntat din cauza opiniilor voastre diferite. Se pare ca magnetismul dintre voi doi este mai puternic decat diferentele voastre. Concentrati-va pe ceea ce aveti in comun.Este timpul sa te reinventezi atunci cand vine vorba de interviuri de angajare. Recrutorii sunt satui de raspunsurile tipice pe care le ofera toata lumea. Afla cum sa-ti imbunatatesti performanta, astfel incat sa te diferentiezi de ceilalti si sa fii unic/a. Dificultatile tale financiare te-ar putea aduce in pragul disperarii candva in aceasta saptamana. Vei fi tentata sa iti investesti banii in tot felul de proiecte ciudate care te pot bloca si mai mult. E posibil sa ai o idee buna de afaceri, dar sa iti fie teama sa o pui in aplicare singur/a. Cauta aliati de incredere printre prietenii tai!Fecioara(23 august - 22 septembrie)In ultima vreme nu ai fost prea deschis/a in ceea ce priveste sentimentele tale. Cu toate acestea, incepand din aceasta saptamana, va trebui sa comunici tot ce se intampla in inima ta. Nu iti mai retine vorbele si nu te mai gandi ca ideile tale valoreaza mai putin decat ale altora, in special decat ale partenerului/ei de viata. Daca esti singur/a, te-ai putea bucura de o intalnire neasteptata. Ti-a frant cineva inima recent? Atunci ai si mai multe motive pentru a-ti recupera speranta! Bucura-te de viata in fiecare zi si in fiecare moment. Si deschide usile iubirii, pentru ca este cel mai bun sentiment, cel care face lumea sa se invarta.Timpul va zbura saptamana aceasta, mai ales atunci cand vine vorba de afaceri, vanzari si schimburi de bani. Unele dintre oferte vor fi extrem de fructuoase. Nici tu nu credeai ca poti sa te descurci atat de bine. Vei putea incheia o afacere, poti incepe negocieri sau poti semna un contract important. Vei avea o buna cunoastere despre tot ce se intampla si vei stii cand si cum sa actionezi. Banii vor veni negresit in cel mai scurt timp.