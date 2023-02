Taur, daca esti singur, sansele unei iubiri la prima vedere menite sa dureze sunt mari. Descopera previziunile astrale pentru zodia ta si afla cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera in aceasta saptamana.

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Daca esti singur/a acum, saptamana aceasta vei intalni situatii care iti vor inviora viata sentimentala. Vei da frau liber placerii si te vei lasa ghidat/a de nevoi si dorinte. Daca esti implicat/a intr-o relatie, astrele imbunatatesc dialogul cu persoana iubita, comunicarea dintre voi fiind mai productiva si mai cuprinzatoare. Acest lucru va favoriza foarte mult intelegerea, respectul si acceptarea in cuplu.

Situatia ta financiara se arata pozitiva in aceasta saptamana, in sensul ca vei gasi solutii bune pentru gestionarea banilor. Exista vesti bune in perspectiva, negocierile se indreapta spre avantajul tau. De asemenea, pragmatismul tau nu va da gres, vei vedea clar tot ceea ce inseamna eroarea cifrelor si abuzul de putere.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Comunicarea din cuplu este imbogatita cu nuante noi, axandu-te mai mult pe sensibilitatea partenerului/ei de viata. Acest lucru se datoreaza faptului ca arati mai multa deschidere fata de persoana iubita, schimbandu-ti modul de a iubi. Astrele vor provoca situatii care vor fi foarte utile pentru a crea un climat de intelegere. Daca esti singur/a, sansele unei iubiri la prima vedere menite sa dureze sunt mari.

Vei avea suficienta energie si determinare pentru a-ti imbunatati situatia financiara in aceasta saptamana. Vrei sa meriti pe deplin ascensiunea. Ideal ar fi sa iei initiativa in toate proiectele care au legatura cu banii. Succesul va ajunge la tine daca esti dispus/a sa depui eforturile necesare.

Ads

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Vei avea noroc in aceasta saptamana, mai ales daca esti singur/a. Iti vei pune calitatile in valoare si vei sti cum sa maschezi ce consideri neatragator la tine. Vei atrage mai usor catre tine oameni care corespund conceptiilor tale despre dragoste. Cu toate acestea, astrele te pot impiedica sa urmezi o directie ferma si definitiva. In acest caz, nu iti va face rau sa ramai o vreme in tatonari cu cineva pe care il placi.

Situatia ta financiara va urma un curs relativ armonios in aceasta saptamana. Nu exista nimic care sa te ingrijoreze nici acum, nici pe viitor. Acest lucru iti ofera linistea necesara pentru a avansa in proiectele tale. Concentrandu-te pe strategii pe termen lung, vei atrage sanse mari pentru tine.

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Dragostea va fi un obiectiv major in aceasta saptamana. Intr-adevar, vei simti nevoia sa evoluezi in ceea ce priveste viata ta sentimentala si vei face orice in aceasta privinta. Rezultatul va consta in mai multa spontaneitate, caldura si tandrete in cuplu. Idealurile tale romantice ies la iveala.

Ads

Ambitiile tale in ceea ce priveste banii vor lua o pauza saptamana aceasta. E suficient sa ai stabilitate pentru moment, iar in timp poti reveni la planurile tale in scopul evolutiei materiale si profesionale. Problemele sentimentale si viata privata sunt mai importante acum.

Leu (22 iulie - 22 august)

Notiunea de iubire este neclara pentru tine. Cu toate acestea, intrebarile pe care ti le pui te vor duce tot mai aproape de aflarea adevarului. Astrele te incurajeaza sa fii mai intelegator/oare cu aspiratiile partenerului/ei. Vei fi mai deschis/a spre dialog, insa de aceasta data spre un dialog eficient si sanatos, nu spre unul care se poate confunda foarte usor cu un interogatoriu.

In aceasta saptamana vei avea dorinte care pot crea cheltuieli inutile. Se poate ca o relatie de-a ta sa fie costisitoare, depinde doar de tine sa ramai in echilibru cu bugetul tau si, mai ales, cu realitatea. Indiferent ca este vorba de copii, parinti sau partener, a sosit momentul sa incepi sa mai spui si nu.

Ads

Fecioara (23 august - 22 septembrie)

Trebuie sa iei decizii urgente in aceasta saptamana. Te vei confrunta cu situatii care necesita explicatii si lamuriri suplimentare. Anturajul tau joaca un rol extrem de important in soarta relatiei tale amoroase. Se pare ca valorile, sperantele si planurile tale sunt destul de diferite fata de cele ale partenerului/ei.

Saptamana aceasta trebuie facute cheltuieli imediate pentru a evita neplaceri suplimentare, care se refera in special la locuinta ta. Vei avea tendinta de a decide de unul singur directia bugetului, chiar daca ai o familie si veniturile sunt la comun. Fii atent/a, s-ar putea sa primesti reprosuri din aceasta cauza.

Citeste continuarea pe Eva.ro.

Ads