Horoscopul saptamanii 5-11 iulie. O transformare majora este pe cale sa se intample in viata Sagetatorului

Descopera previziunile astrale pentru zodia ta si afla cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera in aceasta saptamana!Berbec (21 martie - 20 aprilie)DragosteTotul va merge bine pentru tine in aceste zile daca ai o relatie solida. Trebuie sa fi construit-o pe temeliile adevarului si ale curajului. Doar in aceste conditii vei readuce calmul daca exista neintelegeri.Unele probleme te vor ingrijora prea mult, cum ar fi cresterea copiilor sau bunastarea batranilor. Vei afla cum sa le oferi tot ce au nevoie.Daca esti singur/a, vei avea chef de aventura si, cu siguranta, vei aduce magie in situatii aparent anoste. Totul va fi despre seductie si aventura. Vrei sa preiei conducerea si sa faci tu primul pas.BaniActualizeaza-ti CV-ul si foloseste-te de orice oportunitate de schimbare si, implicit, evolutie. Daca iti doresti o transformare profitabila, trebuie sa fii mai dinamic/a.Imbunatateste-te prin cursuri si prin invatarea unor noi abilitati, cum ar fi actualizarea cunostintelor lingvistice. Companiile internationale au orizonturi minunate pentru tine.In ceea ce priveste banii si cheltuielile, va trebui sa iti faci un plan de la care sa nu te abati. Asta va impiedica economiile sa se duca pe apa sambetei!Taur (21 aprilie - 21 mai)DragosteDaca esti singur/a, ar putea exista conflicte cu persoana de care te simti atras/a. Ideea este ca simtul umorului nu este la cel mai bun nivel si orice argument va provoca o mare ruptura intre voi.Te vei simti interogat/a in mai multe moduri in aceste zile. Nu vei dori sa te confrunti cu anumite circumstante legate de stilul tau de viata si de modul de a experimenta dragostea, ca si cand ar trebui sa te simti jenat/a de sentimentele tale si de a fi asa cum esti.Daca esti implicat/a intr-o relatie, trebuie sa i te oferi partenerului/ei fara teama de a fi deceptionat/a. Exista sentimente frumoase in pieptul tau, lasa focul din tine sa iasa si incalzeste totul in urma lui. Partenerul/a iti cunoaste felul in care iubesti, dar vei avea senzatia ca exista lucruri din personalitatea ta pe care inca nu le intelege pe deplin.BaniDaca muncesti din greu, saptamana iti poate aduce o surpriza placuta. O samanta care a fost semanata cu mult timp in urma va incepe sa dea rezultate. Vei avea noroc suplimentar daca proiectele tale cele mai ambitioase au legatura cu industria imobiliara.Relatiile tale profesionale vor fi protejate, ferite de dispute si neintelegeri, atat timp cat nu mergi prea departe. Inainte de a muta pionul intr-o pozitie noua, consulta-te cu partenerii si colegii. Munca in echipa aduce cele mai bune rezultate financiare in acest moment.Daca obtii bonusuri suplimentare, fii empatic/a si ofera-le celor care au nevoie sau unde este necesar. Daca vrei sa te rasfeti, gaseste un echilibru intre calitatea si utilitatea a ceea ce cumperi.Gemeni (22 mai - 21 iunie)DragosteIncrederea de sine va fi vedeta acestei saptamani. Am putea spune chiar ca va exista un exces de incredere care ar putea duce la un pic de narcisism. Vei dori ca toata lumea sa fie acolo pentru tine, dispusa sa ingenuncheze in fata ta, daca este necesar.Latura ta manipulatoare iese la iveala. Vei avea tendinta de a te folosi de ea pentru a realiza ceea ce iti doresti. Cateva zile iti vei putea controla partenerul/a ca pe o marioneta. Vei trage corzile dupa bunul plac, manipulandu-ti partenerul/a de viata pentru a face tot ce vrei. In acest moment, persoana iubita s-ar putea sa nu-si dea seama, dar daca tot o sa faci asta, ea va observa jocul tau urat mai devreme sau mai tarziu.Daca esti singur/a, vei avea parte de conversatii si intalniri foarte intense. Va exista o persoana care va iesi in evidenta dintre toti admiratorii. Dar, din pacate, relatia nu va functiona.BaniViata ta profesionala nu iti va oferi surprize. Se apropie o perioada foarte monotona la locul de munca, cu un program destul de anost. Va trebui sa fii foarte creativ/a pentru a adauga sarcinilor zilnice o anumita culoare.Vei fi predispus/a la tot felul de cheltuieli inutile din cauza faptului ca pici in capcana reclamelor.Rac (22 iunie - 21 iulie)DragosteNu prea stai bine la capitolul dragoste. Vei fi nevoit/a sa iti dublezi efortuile pentru a-ti atinge obiectivul romantic.Nervozitatea va fi cel mai mare dusman al tau. Iti va fi greu sa-ti exprimi sentimentele si vei dori sa te scufunzi in uitare. Ti-e rusine sa-ti deschizi sufletul, nu vrei sa arati slab in fata nimanui.Iti doresti o escapada cu partenerul/a d viata. Cauti o a doua luna de miere, dar persoana iubita este mult prea ocupata. Nu isi poate gasi timp pentru tine sau voi. Veti avea nevoie de discutii serioase pentru a gasi un echilibru intre datorie si placere. Lasa tu de la tine daca vezi ca situatia devine incordata, nu merita sa va certati!BaniIti vei tine sub control proiectele profesionale si financiare. Nu vei visa cu ochii deschisi si vei actiona foarte rational.Chiar daca este vorba de cineva din familia ta, nu vei cadea in plasa lui. Unii oameni, cat de apropiati ti-ar fi, traiesc cu impresia ca banii cresc in copaci. Va trebui sa le demonstrezi cat de greu este sa agonisesti in zilele noastre!Leu (22 iulie - 22 august)DragosteCand vine vorba de iubire, inceputul saptamanii va fi destul de turbulent. Primele cateva zile vor fi foarte mohorate. Vei reflecta la ceea ce iti doresti sa schimbi in viata ta sentimentala.Din aceasta cauza, vei spune adevarul pe jumatate si nu-ti vei exprima gandurile si sentimentele reale. Incearca sa nu minti, pentru ca partenerul/a de viata va afla anumite informatii prin alte mijloace si atunci vei avea o noua problema de rezolvat.Daca esti singur/a, vei observa o dorinta sexuala scazuta. Aventurile de-o noapte nu te vor mai interesa. Vei incepe sa cauti o conexiune profunda cu cineva care te intelege si care are aceleasi preocupari de viata ca si tine.BaniPoate a sosit timpul sa-ti revizuiesti responsabilitatile si sa vezi daca ceea ce faci e benefic afacerii tale. Tensiunile sunt garantate daca lucrezi in echipa, mai ales daca trebuie sa distribui profiturile intre actionari.La locul de munca vei lasa rutina sa te preia, pentru ca iti doresti o saptamana linistita si fara evenimente. Vei intra, iti vei face treaba si vei pleca. Daca apar oportunitati, nu le vei lua in considerare.Climatul astral te avertizeaza ca nu este o saptamana buna pentru a lua sau a da bani cu imprumut. Vei intampina o multime de dificultati in recuperarea lor sau in achitarea datoriilor. Este important sa platesti acele facturi restante cat mai curand posibil, dar nu facandu-ti alte restante.Fecioara(23 august - 22 septembrie)DragosteTe gandesti la prea multe lucruri in acelasi timp si e posibil sa ratezi o intalnire importanta pentru o persoana draga. Daca acest lucru se intampla, nu fi zgarcit/a cu scuzele!Daca esti implicat/a intr-o relatie de lunga durata, vei continua sa lupti pentru a mentine poveste solida. Vei evita certurile si vei avea o dispozitie buna, indiferent cat de urata ti-ar fi ziua.Orice ocazie va parea perfecta pentru a sarbatori viata si dragostea. Fii atent/a la detalii si renunta la unele dintre dorintele tale.Daca esti singur/a, vei privi in urma si vei tanji dupa o poveste de dragoste din trecut. Poate ca esti gelos/oasa de ceea ce au altii. Intreaba-te ce faci gresit de nu ai viata amoroasa pe care ti-o doresti. Raspunsul este mult mai simplu decat pare atat timp cat esti sincer/a cu tine.BaniAspiratiile tale profesionale combina uneori fantezia si realitatea. Acest lucru iti poate provoca o mare frustrare, deoarece nu atingi obiectivele pe care ti le-ai propus.Totul in jurul tau pare excelent, asa ca invata sa-ti redesenezi prioritatile. Depune toate eforturile pentru a-ti imbunatati si controla sabotorul interior pentru a castiga mai multi bani.Daca esti somer/a, lupta cu speranta si cu zambetul pe buze. Aceasta atitudine optimista va fi esentiala pentru a face fata noilor provocari.Balanta(23 septembrie - 22 octombrie)DragosteSaptamana aceasta trebuie sa tii cont de faptul ca cel mai bun lucru pentru o relatie este echilibrul. Fiecare trebuie sa aiba propriul spatiu. De aceea este atat de important sa stabilim limite.Vor fi cateva zile in care stima de sine scazuta si nesiguranta vor juca impotriva ta. Cu toate acestea, obiectivul tau principal va fi sa iti imbunatatesti viata amoroasa. Din fericire, influentele astrale vor fi de partea ta si te vor ajuta sa realizezi ce ti-ai propus.Daca esti singur/a, iti vei dezvalui cea mai buna latura a ta pentru a obtine ceea ce vrei. Vei avea o multime de oportunitati de a incepe o relatie.BaniLa locul de munca, nu va fi o saptamana usoara pentru tine. De fapt, lipsa ta de initiativa in luarea deciziilor este ceea ce inrautateste lucrurile. Cu toate acestea, vei avea noi oportunitati cand vine vorba de parteneri de afaceri straini.Fie ca esti laudat/a sau criticat/a, incerci sa nu te emotionezi. Stapanirea de sine este cea mai buna si decisiva arma pentru atingerea obiectivelor, mai ales daca vrei ca situatia financiara sa se imbunatateasca cat mai curand.Aceste zile vor fi competitive si va trebui sa fii vigilent/a. Daca desfasori o activitate independenta, va trebui sa eviti conflictele, deoarece aceste iti vor afecta negativ afacerea.Citeste continuarea pe Eva.ro