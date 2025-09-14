Norocul surâde în sfârșit pentru 3 zodii. Horoscop pentru săptămâna 15 – 21 septembrie

În săptămâna 15 – 21 septembrie, norocul vine în sfârșit pentru trei zodii. Urmează o perioadă plină de magie și sincronizări incredibile, care îți arată că universul este alături de tine la fiecare pas. Aceasta este ultima săptămână a „portalului eclipselor”, care reprezintă perioada dintre eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie și eclipsa de Soare în Fecioară din 21 septembrie. În acest interval, evenimentele din viața ta se pot schimba rapid.

Pe 16 septembrie, Luna formează o conjuncție cu Jupiter, ceea ce te va ajuta să te extinzi, să îți asumi riscuri și să profiți de oportunități pentru a crea un nou început. Jupiter în Rac îți oferă șansa de a ieși din tiparele vechi și de a face schimbările de care ai nevoie. Această energie te pregătește pentru a-ți accepta destinul și pentru a începe să trăiești o viață pe care să o iubești, mai ales odată cu a doua Lună Nouă în Fecioară și eclipsa de Soare din 21 septembrie.

Capricorn

Lasă-te purtat de experiențe noi. În ultima vreme, ai simțit o neliniște și o dorință de schimbare pe care nu ai reușit să o definești. Îți dorești un nou capitol, dar unul care să aibă și un sens profund. În loc să îți sabotezi intuiția sau să pui semnele pe seama unor coincidențe, alege să crezi în direcția în care ești condus.

Neliniștea pe care o simți este un apel la acțiune, mai ales odată cu a doua Lună Nouă în Fecioară și eclipsa de Soare din 21 septembrie. Prima Lună Nouă a fost pe 22 august, dar aceasta aduce schimbări mult mai drastice și vizibile. Ce a început atunci poate fi acum dezvoltat și dus mai departe. Ai șansa să îți creezi viața la care ai visat, dar trebuie să faci pași concreți pentru asta — nu va cădea totul din cer. Ai încredere în semne și în propria ta putere de a construi realitatea pe care ți-o dorești.

Vărsător

Urmează-ți inima spre iubirea care îți este destinată. În această săptămână, norocul este de partea ta în dragoste, deoarece Mercur în Balanță face trigon cu Uranus retrograd în Gemeni pe 20 septembrie. Mercur aduce noroc și noi începuturi, în timp ce Uranus scoate la lumină teme legate de romantism, angajament și iubirea adevărată.

Mercur în Balanță sugerează că vei primi o propunere — poate o invitație la o călătorie sau chiar un pas mai serios din partea partenerului actual. Dacă este vorba de o călătorie, s-ar putea să îți întâlnești sufletul pereche în timp ce explorezi lumea. Dacă e legat de o relație existentă, ai încredere în intențiile celuilalt și în pregătirea ta de a merge mai departe.

Mercur și Uranus aduc oportunitate, schimbare și noroc. Este momentul să accepți darurile destinului. Nu e vorba doar de a trăi o viață pe care o iubești, ci și de a primi iubirea pe care ai meritat-o dintotdeauna.

Rac

Intuiția ta este puternică și îți poate arăta drumul spre cea mai bună versiune a vieții tale. Totuși, de multe ori îți lași responsabilitățile, mai ales cele legate de familie, să te împiedice să acționezi. Ți-ai sacrificat adesea încrederea și stima de sine pentru a mulțumi pe alții.

Recent, ai început să îți protejezi energia și liniștea interioară, iar acest lucru te va ajuta să profiți de noile oportunități care apar. Pe 16 septembrie, Luna se aliniază cu Jupiter în Rac, un moment pentru a te concentra pe tine și a-ți urma destinul fără să te neglijezi.

Dacă îți asumi spațiul și puterea care ți se cuvin, vei primi semne clare de la univers privind direcția vieții tale. Nu te îndoi atunci când totul pare prea frumos ca să fie adevărat. Chiar asta meriți, scrie yourtango.com.

