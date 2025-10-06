Norocul bate la ușă pentru 3 zodii în săptămâna 6–12 octombrie

În perioada 6–12 octombrie 2025, trei zodii vor avea parte de o schimbare semnificativă de destin. La începutul săptămânii, Luna Plină în Berbec va atinge apogeul, iar Mercur va intra în Scorpion. Este momentul final al unui ciclu început în 2023, odată cu declanșarea axei de eclipse Berbec–Balanță.

Această energie favorizează împlinirea viselor și aduce claritate în privința deciziilor importante. Mercur va rămâne în Scorpion până pe 29 octombrie, marcând o perioadă puternică de transformare și de reconectare la ceea ce rezonează cu sufletul fiecăruia. Este o energie care te invită să observi felul frumos în care universul te-a ghidat până acum, pentru a putea profita de o oportunitate ce îți poate schimba viața.

Deși Luna Plină în Berbec și Mercur în Scorpion aduc teme de transformare și împlinire, Venus în Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac miercuri, 8 octombrie. Venus în Fecioară favorizează abordările practice pentru a atinge prosperitatea, iar Jupiter în Rac aduce noroc, în special în dragoste și viața de familie.

Leu

Marți, 7 octombrie, Luna Plină în Berbec îți aduce roadele planurilor începute încă din 2023. Fie că ai lucrat activ pentru a-ți atinge obiectivele, fie că ai traversat o serie de evenimente neașteptate, viața ta s-a aflat într-un proces profund de transformare și evoluție de când a început ciclul de eclipse Berbec–Balanță. Această perioadă te-a provocat să-ți pui la îndoială convingerile vechi și să îndrăznești să visezi la altceva. Deși drumul nu a fost mereu ușor, acum intri într-o etapă în care tot ceea ce ai încercat să manifești începe să prindă contur.

Ads

Luna Plină din această săptămână reflectă energia Lunii Noi și a eclipsei solare din 29 martie, tot în Berbec. Acest ciclu lunar este asociat cu noi începuturi, dar și cu o eliberare karmică puternică. Privește în urmă la cum te-ai schimbat din 2023 până acum — poate nu ai ajuns exact unde plănuiai, dar spațiul în care te afli acum are o magie aparte. Ai mai multă libertate, o conexiune mai profundă cu tine însuți și puterea de a alege ce e cu adevărat potrivit pentru tine. Lasă ca acest moment să fie noul tău început și bucură-te de tot ce te-a adus până aici.

Pești

Abundența se obține doar prin transformare.

Fiind un semn de apă, te adaptezi mai ușor la schimbare decât alte zodii, însă ultimii ani au fost totuși o provocare, cu perioade de stagnare și așteptare. Știai încotro vrei să te îndrepți, dar rezultatele au venit mai greu decât sperai. Răbdarea e una dintre calitățile tale, însă chiar și tu ai început să te întrebi când îți vor fi răsplătite eforturile. Acum, odată cu intrarea lui Mercur în Scorpion pe 6 octombrie, lucrurile se clarifică: vei înțelege de ce totul a trebuit să se întâmple exact așa.

Ads

Mercur va rămâne în Scorpion până pe 29 octombrie, aducând energie de noroc, noi oportunități și abundență. Această perioadă te ajută să ieși din zona de confort și să comunici deschis. Vor apărea conversații și oferte care îți pot schimba viața. Nu te mai întreba de ce a durat atât — zâmbește și bucură-te că universul a lucrat, de fapt, mereu în favoarea ta.

Capricorn

Nu te teme să-ți transformi complet viața.

Pentru tine, este greu să recunoști când ceva nu merge așa cum ai sperat. Dar acum a venit momentul unei revizuiri totale. Nu este vorba doar despre un singur aspect — când un lucru e dezechilibrat, întreaga viață are nevoie de o schimbare.

Săptămâna aceasta, universul îți trimite energie pozitivă și confirmarea că ești pe drumul potrivit. Nu mai opune rezistență căii care te conduce spre destinul tău. Privește cu sinceritate ceea ce trebuie să se schimbe. Nu mai inventa scuze pentru ceilalți și nu accepta mai puțin decât meriți. Folosește-ți discernământul caracteristic și decide ce (sau cine) contribuie cu adevărat la cea mai bună versiune a ta. Nu te mulțumi cu mediocritatea — ești făcut pentru lucruri mărețe, scrie yourtango.com.

Ads