Norocul se arată în sfârșit pentru trei zodii în săptămâna 1–7 septembrie

În săptămâna 1–7 septembrie, norocul sosește în sfârșit pentru trei semne zodiacale. Saturn retrograd va începe săptămâna prin revenirea în Pești, luni, 1 septembrie. Deși Saturn este cunoscut ca o planetă dificilă, această revenire în Pești marchează ultima dată când acest lucru se va întâmpla în următorii treizeci de ani. Ultima fază a lui Saturn într-un semn zodiacal aduce întotdeauna recompensele pentru care ai muncit.

Chiar dacă ți-a fost pusă la încercare credința, pe măsură ce Saturn reintră în Pești până la 13 februarie 2026, te poți aștepta, în sfârșit, să primești ceea ce ai urmărit încă din 2023. Tranzitul lui Mercur în Fecioară, marți, 2 septembrie, va sprijini această energie, deoarece reprezintă echilibrul față de energia Peștilor. Aceasta îți va permite să reflectezi logic și să continui spre visurile tale, având încredere că și universul lucrează intens în culise.

Trebuie să te pregătești pentru ca evenimentele să înceapă să se desfășoare rapid, mai ales când Uranus staționează retrograd în Gemeni, sâmbătă, 6 septembrie. Atunci când Uranus este retrograd, imposibilul pare dintr-o dată posibil, dar totul s-ar putea desfășura diferit de cum ți-ai imaginat. Trebuie să rămâi deschis și să ai încredere că vei primi ceea ce îți este destinat, pe măsură ce Luna Plină și Eclipsa Lunară în Pești răsar duminică, 7 septembrie. Aceasta coincide cu revenirea lui Saturn în acest semn de apă, dar și cu Nodul Nord în Pești, ceea ce reprezintă faptul că, în sfârșit, te îndrepți către destinul tău. Poți fi sigur că tot ceea ce ai trimis în univers îți va fi returnat – și s-ar putea să se întâmple mai repede decât crezi.

Ads

1. Capricorn

Îmbrățișează o nouă perspectivă asupra vieții. Marți, 2 septembrie, Mercur va intra în Fecioară. Mercur reprezintă oferte și negocieri și îți cere să te pui în valoare pentru a primi. În această perioadă este important să faci cercetări, să porți conversații și să investighezi ofertele legate de ceea ce îți dorești în viața ta. Cu Fecioara influențând norocul tău, trebuie să fii atent să nu aștepți momentul perfect, ci să ai încredere în tine și să faci pasul decisiv. Odată ce o faci, norocul va fi de partea ta.

Mercur în Fecioară va fi intensificat de Nodul Sud care trece prin acest semn de pământ, activat de Eclipsa de Lună în Pești la sfârșitul săptămânii, pe 7 septembrie. Chiar dacă vei primi oferte și oportunități noi, trebuie să înveți și din trecut. Cu Nodul Sud în același semn cu Mercur, trebuie să fii dispus să faci alegeri diferit față de cum ai făcut înainte și să onorezi ceea ce îți vorbește cel mai autentic. Nu există o cale pe care trebuie să o urmezi, în afară de cea a sufletului tău.

Ads

2. Balanță

Caută libertatea în tot ceea ce faci. Pe măsură ce Uranus staționează retrograd în Gemeni, sâmbătă, 6 septembrie, vei fi eliberat de tot ceea ce te-a ținut pe loc. Uranus funcționează puternic atunci când este retrograd și este responsabil pentru schimbările interioare care îți permit să profiți de noi oportunități pentru a-ți transforma viața. Aceasta va fi o perioadă extrem de puternică pentru tine. Ține minte că doar tu te poți elibera. Uranus retrograd va aduce o energie rebelă în viața ta, pe care ceilalți s-ar putea să nu o aprecieze, mai ales că te poate conduce, în sfârșit, să alegi pentru tine și pentru visurile tale.

Momentul pe care l-ai așteptat a sosit în sfârșit odată cu Uranus retrograd în Gemeni. Ai construit către acest moment pe tot parcursul anului și, deși Uranus se va întoarce în Taur între 7 noiembrie și 25 aprilie 2026, această perioadă este cea în care te eliberezi în sfârșit. Tot ceea ce ai depășit va dispărea. Nu vor mai exista relații codependente sau obligații karmice care să te țină pe loc. În schimb, această etapă este profund personală, implicând mișcarea ta activă către ceea ce îți este destinat. Libertatea, aventura și abundența vor fi ale tale, dar nu trebuie să îți fie frică să zgudui status quo-ul.

Ads

3. Rac

Mai puțin înseamnă adesea mai mult. Intri într-o perioadă puternică și divină a vieții tale, deși s-ar putea să nu te aștepți. Adevărul este că te-ai obișnuit ca situațiile și evenimentele să nu meargă în favoarea ta în ultimii ani. Ai fost ocupat, obosit și concentrat doar pe ceea ce era imediat în fața ta. Și totuși, toată munca pe care ai depus-o este pe cale să dea roade.

Începând de luni, 1 septembrie, și până la 13 februarie 2026, Saturn va reveni în Pești, aducând recompensele pentru eforturile tale din 2023 încoace. Aceasta va fi amplificată de Luna Plină și Eclipsa Lunară în Pești, care au loc duminică, 7 septembrie. Cum energia Peștilor guvernează abundența, destinul și noile începuturi, acum este momentul să primești pur și simplu ceea ce ai urmărit. Valul de energie a Peștilor din zilele următoare te va ajuta să îți recapeți speranța. Acest lucru îți va permite să vezi cum tot ceea ce ai făcut a servit unui scop divin. Nu ai fost niciodată rătăcit sau deconectat de univers – doar că Saturn păstrează recompensele pentru finalul călătoriei sale. Viața ta se va schimba dramatic în lunile următoare. Ai depus deja munca necesară, iar acum este momentul să primești, scrie yourtango.com.

Ads