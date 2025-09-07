Uranus retrograd: Cum îți va influența zodia până în februarie 2026

Când Uranus este retrograd, ne concentrăm pe schimbări interioare care ne pot ajuta să avem mai mult succes în viața de zi cu zi.

Uranus a intrat în retrogradare pe 6 septembrie, influențând fiecare zodie până pe 4 februarie 2026. Deoarece Uranus este o planetă lentă, acționează de obicei subtil la nivel personal. Totuși, retrogradarea acestei planete puternice coincide de regulă cu evenimente semnificative la nivel mondial.

Retrogradarea lui Uranus este adesea asociată cu schimbări interioare care se reflectă ulterior în viața ta de zi cu zi. Această perioadă aduce o mai mare conștientizare de sine, permițându-ne să facem schimbări care vor duce la succes.

În timpul retrogradării, este de obicei mai ușor să înfrunți schimbările pe care trebuie să le faci. Uranus este asociat cu libertatea, adesea „cu orice preț”. De aceea, retrogradarea lui Uranus poate fi legată de despărțiri sau eliberarea de lucruri pe care le considerăm opresive în viața noastră. Sau putem reflecta asupra informațiilor și apoi să ne eliberăm atunci când Uranus își reia mersul.

Iată cum retrogradarea lui Uranus va afecta fiecare zodie:

Berbec

Berbec, Uranus tranzitează casa ta a treia, a comunicării și gândirii. Ai observat schimbări în modul tău de a gândi sau o perspectivă nouă asupra lucrurilor? În următoarele cinci luni, cât timp Uranus este retrograd, vei deveni mai conștient de cât de mult s-a schimbat modul tău de gândire. Pe 9 noiembrie, când Uranus trece din Gemeni în Taur, va retrograda în casa ta a doua, a banilor și veniturilor, deci așteaptă-te la schimbări în acest domeniu. Este un moment bun pentru o revizuire financiară.

Taur

Taur, de când Uranus a intrat în Gemeni în iulie, ai experimentat schimbări în veniturile și viața ta financiară, fie ele bune sau rele. Poate ai idei noi pentru a câștiga bani. Când Uranus retrogradează în semnul tău pe 9 noiembrie, va fi în casa ta întâi, cea personală. În această perioadă, vei face multe schimbări în viața personală, inclusiv în aspectul fizic, vei fi mai deschis sau îți vei ajusta perspectiva asupra vieții.

Gemeni

Gemeni, Uranus va începe retrogradarea în casa ta întâi, a sinelui. Pot apărea multe schimbări personale. Poți să îți schimbi stilul de viață sau să devii mai determinat către ceea ce îți dorești cu adevărat. Când Uranus retrogradează în Taur în noiembrie, subconștientul tău poate fi afectat. Ai șansa să renunți la bagajul negativ pe care îl porți.

Rac

Rac, Uranus începe retrogradarea în casa ta a douăsprezecea, cea care guvernează subconștientul. În următoarele luni, vei avea diferite revelații și vei deveni conștient de bagajul emoțional pe care vrei să-l lași în urmă. Poți petrece mai mult timp singur sau să cauți retragere. Când retrogradează în Taur în noiembrie, va afecta casa ta a unsprezecea, a prieteniilor, vieții sociale și locului tău în lume, toate acestea fiind reconsiderate.

Leu

Leu, Uranus a tranzitat casa ta a unsprezecea, cea a prietenilor, grupurilor și dorințelor. Ai făcut schimbări în aceste domenii? Acum le poți reconsidera sau confirma că ai luat decizia corectă. Acest lucru poate include și companiile pentru care lucrezi. Când Uranus retrogradează în Taur în noiembrie, va fi în casa ta a zecea, a carierei. Poți evalua ce schimbări vrei să faci aici, între noiembrie 2025 și aprilie 2026.

Fecioară

Fecioară, Uranus tranzitează casa ta a zecea, a carierei. În timpul retrogradării, poți reconsidera schimbările făcute, implementa ceva nou sau lua o decizie semnificativă. Când Uranus reintră în Taur în noiembrie, vei reflecta asupra viziunii tale asupra lumii, a filozofiei sau educației, inclusiv studiului individual. Călătoriile pot deveni o opțiune.

Balanță

Balanță, Uranus retrogradează prin Gemeni, în casa ta a noua, cea a educației, călătoriilor, publicării și perspectivei asupra lumii. Poți reconsidera sau ajusta aceste domenii. Când retrogradează în Taur în noiembrie, va fi în casa a opta, a banilor altora, datorii, taxe și, în unele cazuri, litigii. Casa a opta guvernează și schimbarea și transformarea.

Scorpion

Scorpion, Uranus în Gemeni retrogradează în casa ta a opta, a banilor altora, intimității și datoriilor. Pot apărea schimbări sau reconsiderări, inclusiv asupra finanțelor partenerului. Când retrogradează în Taur în noiembrie, va fi în casa ta a șaptea, a partenerilor. Vei putea avea schimbări în relații, fie ele personale sau de afaceri.

Săgetător

Săgetător, Uranus în Gemeni a tranzitat casa ta a șaptea, a partenerilor, aducând schimbări sau zdruncinând relațiile. Când Uranus retrogradează în Taur în noiembrie, va fi în casa a șasea, a muncii și sănătății. Poți face schimbări sau reconsidera aspecte importante aici.

Capricorn

Capricorn, Uranus retrogradează în casa ta a șasea, a muncii și sănătății. Poți reconsidera ceva și găsi claritate. Când reintră în Taur în noiembrie, va fi în casa ta a cincea, a iubirii, prietenilor și copiilor, unde vei fi concentrat pe ajustări necesare.

Vărsător

Vărsător, Uranus retrogradează în casa ta a cincea, a iubirii, prietenilor și copiilor. Poate fi vorba de relații pe care le reconsideri sau le consolidezi. Când reintră în Taur, va tranzita casa ta a patra, a casei și familiei. Poți face schimbări, mutări sau să te apropii mai mult de membrii familiei.

Pești

Pești, Uranus retrogradează în casa ta a patra, a căminului. Pot apărea multe schimbări, inclusiv mutări sau dorința de a schimba ceva semnificativ în viața ta de acasă sau familie. Când Uranus retrogradează în Taur în noiembrie, va afecta gândirea și perspectiva generală, precum și relațiile cu membrii apropiați ai familiei: frați, mătuși, unchi sau veri, scrie yourtango.com.

