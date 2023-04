"Vreau să-i închid gura lui Ronnie O'Sullivan! El e drăguț doar când doarme" Englezul își înfruntă cel mai mare dușman în optimile Campionatului Mondial de snooker VIDEO

Ne așteaptă un mare meci în optimile Campionatului Mondial de snooker. Ronnie O'Sullivan se va înfrunta cu iranianul Hossein Vafaei, cel mai mare contestatar al englezului.

Hossein Vafaei este primul iranian care ajunge în optimile Mondialului de snooker. Prințul Persiei a crescut avându-l pe Ronnie ca idol, însă declarațiile englezului l-au iritat teribil pe asiatic.

Vafaei a făcut un meci extraordinar în primul tur, contra lui Ding Junhui, pe care l-a învins cu 10-6 și i-a declarat război lui Ronnie O'Sullivan, pe care-l va întâlni în optimi.

"Trebuie să arăt că pot să joc și să închid gura unor oameni. Vreau să îi închid gura lui Ronnie. Am fost respectuos, dar el este cum este... El e drăguț doar când doarme. A fost eroul meu, dar nu mai este. Este o legendă a acestui sport, un geniu, dar la nivel personal m-a afectat. A fost lipsit de respect față de mine, de familia mea. Aici e snooker, nu e box".

Cei doi s-au contrat în repetate rânduri și în trecut, în special după ce Ronnie a vorbit despre nătărăi - rudele altor jucători care vin să își facă selfie-uri cu el. Vafaei a spus atunci că englezul ar trebui să se retragă.

Ronnie nu s-a lăsat: "A spus el multe despre mine anul acesta. Cred că a învățat să tacă. Îmi place când cineva mă critică, când sunt luat la țintă. Pur și simplu iubesc asta. Mă motivează. Am nevoie de ceva de acest gen, sper că cineva va spune ceva, astfel încât să am un motiv în plus pentru a performa. Dar nu cred că vor spune nimic acum, pentru că probabil și-au dat seama că nu este o tactică bună cu mine. Vom vedea, dar ne vom distra puțin".