Cum a fost posibil ca o femeie să fie jefuită chiar în timp ce se afla pe masa de operație. Metoda folosită de hoțul care ar fi acționat la pont

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 11:56
583 citiri
Cum a fost posibil ca o femeie să fie jefuită chiar în timp ce se afla pe masa de operație. Metoda folosită de hoțul care ar fi acționat la pont
Imagine ilustrativă, pat de spital FOTO Pixabay

O femeie care se afla internată la Spitalul de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost jefuită.

Femeia era pe masa de operație, când hoțul s-a dat drept fiul ei, a intrat în salon și i-a furat portofelul cu bani și bijuteriile, potrivit Digi24.

Pacienta care a rămas fără banii pe care îi lăsase în salon, dar și fără bijuterii, este din județul Neamț. A fost internată zilele acestea în clinica de chirurgie de la Spitalul Sfântul Spiridon.

Hoțul i-a furat geanta în care avea un portofel cu 3.500 de lei și mai multe carduri, dar și un lănțișor din aur și acte de identitate, potrivit sursei citate.

Hoțul ar fi un bărbat de 20-25 de ani, care le-a spus cadrelor medicale, dar și celorlalți pacienți, că este fiul femeii.

Victima bănuiește că hoțul ar fi acționat în cunoștință de cauză și că știa că nu se afla în salon în acel moment și că avea bani în bagaj.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și încearcă să-l identifice pe bărbat. Oamenii legii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din unitatea medicală.

