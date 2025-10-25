Ce le-a spus polițiștilor un hoț ce a dat 5 spargeri într-o noapte. Explicația neașteptată pentru un prejudiciu de 5.000 de euro VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 09:45
95 citiri
Ce le-a spus polițiștilor un hoț ce a dat 5 spargeri într-o noapte. Explicația neașteptată pentru un prejudiciu de 5.000 de euro VIDEO
Polițist FOTO Facebook /Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Iași a fost reținut și arestat preventiv după ce, într-o singură noapte, a comis cinci spargeri în diferite zone ale orașului. Polițiștii l-au identificat rapid, analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locurile afectate.

„Ar fi sustras produse și bani. Prejudiciul total cauzat, atât în urma sustragerii bunurilor, cât și a distrugerilor provocate în urma pătrunderii prin efracție, este de 25.000 de lei”, a precizat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

În fața anchetatorilor, suspectul a oferit o explicație neașteptată, susținând că a acționat „din curiozitate”. Bunurile furate — bani, țigări și telefoane mobile — au fost recuperate de polițiști.

Bărbatul a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat și distrugere.

Femeie bătută, mușcată și jefuită de un bărbat pe stradă în București, umilită apoi și de polițiști: "Mi-au explicat tacticos că e vina mea și că agresorul este doar un băiat aprins după mine"
Femeie bătută, mușcată și jefuită de un bărbat pe stradă în București, umilită apoi și de polițiști: "Mi-au explicat tacticos că e vina mea și că agresorul este doar un băiat aprins după mine"
Caz cutremurător povestit de o femeie din București, vineri, 24 octombrie. Ioniță Monica Gabriela și-a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, temerile trăite de-a lungul timpului, la...
Hotelul pentru solicitanții de azil, centrul furiei populare din Dublin. Poliția, atacată cu artificii și sticle
Hotelul pentru solicitanții de azil, centrul furiei populare din Dublin. Poliția, atacată cu artificii și sticle
23 de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte, în a treia noapte...
#hot, #politie, #spargere, #furt , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian si nu l-a mai lasat sa termine propozitia: "Eu sunt roman"
ObservatorNews.ro
Ce favoruri i-au cerut magistratii lui Grindeanu, la intalnirea separata privind pensiile speciale
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tanase: "Toata lumea ii zice"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce le-a spus polițiștilor un hoț ce a dat 5 spargeri într-o noapte. Explicația neașteptată pentru un prejudiciu de 5.000 de euro VIDEO
  2. Două seisme au fost înregistrate în România în mai puțin de o oră, sâmbătă dimineață
  3. Radu Gănescu despre realitățile sistemului de sănătate din România: ”Nu lipsesc legile, ci aplicarea lor” / ”Nu există controlul calității actului medical”
  4. Salariile soldaților SUA, plătite dintr-o donație primită de la un prieten ”anonim” al Trump? Donatorul „nu îşi doreşte recunoaştere publică”
  5. Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
  6. Zelenski la Londra: ”Presiunea asupra petrolului rusesc este un instrument pentru a pune capăt războiului, sunt sigur de asta”
  7. Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată duminică. Cât a costat construcția. Detaliile care o fac unică
  8. De ce vrea ministrul Sănătății să reorganizeze total DSP-urile. ”S-a pierdut controlul administrativ și legislativ”
  9. Alertă pentru părinți. Fenomenul care le distruge viitorul adolescenților: „Repercusiuni pe termen lung în dezvoltarea creierului”
  10. Un comandant american dezvăluie turnura lui Trump: 3 mutări pentru Ucraina și România, ce-l blochează total pe Putin