Ce le-a spus polițiștilor un hoț ce a dat 5 spargeri într-o noapte. Explicația neașteptată pentru un prejudiciu de 5.000 de euro VIDEO

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Iași a fost reținut și arestat preventiv după ce, într-o singură noapte, a comis cinci spargeri în diferite zone ale orașului. Polițiștii l-au identificat rapid, analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locurile afectate.

„Ar fi sustras produse și bani. Prejudiciul total cauzat, atât în urma sustragerii bunurilor, cât și a distrugerilor provocate în urma pătrunderii prin efracție, este de 25.000 de lei”, a precizat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

În fața anchetatorilor, suspectul a oferit o explicație neașteptată, susținând că a acționat „din curiozitate”. Bunurile furate — bani, țigări și telefoane mobile — au fost recuperate de polițiști.

Bărbatul a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat și distrugere.

