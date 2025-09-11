Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Programul Rabla 2025, aprobat de Guvern. Când începe, care este procesul de înscriere și cât valorează voucherele

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 18:55
35 citiri
Programul Rabla 2025, aprobat de Guvern. Când începe, care este procesul de înscriere și cât valorează voucherele
Programul Rabla 2025, aprobat de Guvern FOTO Pixabay

Executivul a aprobat, în şedinţa de joi, 11 septembrie, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane de lei. Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde a scăzut de la 37.000 de lei la 18.500 de lei.

Hotărârea privind rectificarea sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025 a fost aprobată în şedinţa de joi, 11 septembrie. Prin actul normativ, se introduce un nou program având denumirea „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice”, cu alocare bugetară de 200 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare în valoare de alte 200 milioane lei, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

„Imediat ce va fi publicat ordinul pentru ghidul de finanţare în Monitorul Oficial, putem lansa Programul Rabla, la începutul săptămânii viitoare. Pentru persoanele fizice este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci acelaşi proces de înscriere pentru care erau deja pregătiţi rămâne la fel.

De asemenea, valoarea voucherelor rămâne aceeaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, însă pentru maşinile electrice se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei. Fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei. O suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor avem în vedere alte variante”, afirmă ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Creditele de angajament şi creditele bugetare sunt asigurate prin diminuarea creditelor de angajament şi a celor bugetare de la „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus şi Rabla clasic – ghid unic)”.

De asemenea, prezentul proiect de act normativ prevede modificarea denumirii programului din „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024” în „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus şi Rabla clasic – ghid unic), mai precizează sursa citată.

Inteligența artificială a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani. Șocat, un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul
Inteligența artificială a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani. Șocat, un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul
Timp de un deceniu, oamenii de știință de la Imperial College London au lucrat pentru a înțelege cum anumite bacterii evoluează în superbacterii periculoase, rezistente la antibiotice....
Un celebru miliardar spune că le dă copiilor săi aflați la facultate două sfaturi despre găsirea unui job în era inteligenței artificiale
Un celebru miliardar spune că le dă copiilor săi aflați la facultate două sfaturi despre găsirea unui job în era inteligenței artificiale
Dacă tatăl tău este Mark Cuban, primești gratuit câteva sfaturi despre cum să navighezi pe piața muncii în epoca inteligenței artificiale. „Am doi copii la facultate și le spun așa:...
#Hotarare Guvern, #programul rabla 2025, #proces inscriere, #valoare vouchere , #programul rabla
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
DigiSport.ro
Gata! Inca un "NU" pentru jucatorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Programul Rabla 2025, aprobat de Guvern. Când începe, care este procesul de înscriere și cât valorează voucherele
  2. Inteligența artificială a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani. Șocat, un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul
  3. Automecanica SA Mediaș vrea să revigoreze industria de apărare. Ce obiectiv are compania, care va produce blindatele Cobra II ale României, prin achiziția Popeci Utilaj Greu
  4. Un celebru miliardar spune că le dă copiilor săi aflați la facultate două sfaturi despre găsirea unui job în era inteligenței artificiale
  5. Apa de la robinet devine, încet-încet, un lux pentru români. Tarifele au crescut cu peste 20% față de anul trecut
  6. "Scandalul mitei" schimbă directorul general la ELCEN. Cine este noul șef interimar, după ce Claudiu Crețu a fost pus sub control judiciar
  7. Analiză Erste: Guvernul trebuie să mențină un echilibru fragil. Economia României, între ciocan și nicovală
  8. Un fost premier liberal învinovățește Guvernul și BNR pentru explozia inflației. "Creșterea TVA a fost o greșeală sau creșterea taxelor este o greșeală"
  9. Instituția care și-a mărit salariile cu 30% și 40%, în timp ce Guvernul Bolojan lua măsuri de austeritate și făcea concedieri în sectorul bugetar
  10. TradeVille introduce primele ETP-uri crypto notificate în România, în parteneriat cu CoinShares