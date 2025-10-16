Cum au descoperit doi vloggeri trei Rolls Royce Phantom și alte mașini de lux într-un hotel abandonat VIDEO

Cum au descoperit doi vloggeri trei Rolls Royce Phantom FOTO piataauto.md

Descoperire surprinzătoare făcută de doi youtuberi specializați în explorarea locurilor abandonate. Aceștia au descoperit recent în Macau, o regiune autonomă de pe coasta de sud a Chinei, un hotel de lux abandonat, cu trei mașini Rolls-Royce în interior și alte vehicule de lux.

Când au ajuns la hotelul abandonat, cei doi influenceri au observat imediat un Hummer, aflat în parcarea exterioară. Era deschis și plin de praf, arătând că fusese părăsit acolo de mult timp, scrie piataauto.md.

Mai departe, însă, coborând spre intrarea principală a hotelului, cei doi youtuberi au descoperit trei exemplare de Rolls-Royce Phantom abandonate.

Primul fusese vandalizat, avea geamurile sparte și se vedea clar că cine făcuse asta pătrunsese și în interior. Totuși, acesta avea încă o condiție neașteptat de bună, spune influencerii în filmul postat pe YouTube.

Al doilea Rolls-Royce Phantom avea capota deschisă, dar motorul V12 era, surprinzător, neatins. Lipsea, însă, renumita emblemă a brandului, care a fost furată. Alături mai era și un Mercedes S-Class W220.

Apoi, youtuberii și-au îndreptat atenția și spre cel de-al treilea exemplar Rolls-Royce Phantom. Acesta avea un interior mult mai nuanțat, de purpuriu spre bordo. Și acest exemplar se păstrase neașteptat de bine.

Deși vandalizate, toate cele trei modele Rolls-Royce Phantom ar putea fi salvate de un pasionat auto, se aud spunând pe filmare descoperitorii mașinilor abandonate.

Numeroase dubițe au fost descoperite în parcarea exterioară, dar și alte autoturisme de lux, la subsolul hotelului.

Cele mai valoroase sunt, însă, cele trei exemplare de Rolls-Royce Phantom abandonate, care, la vremea lor, au costat undeva la 500.000–600.000 de euro.

Hotelul abandonat a fost cândva parte a unei companii din Macau, numită Suncity Group, care a fost axată pe nișa de lux absolut, dar CEO-ul companiei, Alvin Chau Cheok Wa, a fost arestat în 2021 și apoi plasat în închisoare pentru 18 ani pentru spălare de bani și conducere a unei organizații criminale. Se pare că odată cu închiderea lui, tot imperiul său de afaceri, inclusiv acest hotel, a rămas de izbeliște.

