Un hotel de 10 etaje s-a prăbușit din senin: Mai mulți oameni, prinși sub dărâmături. Unde a avut loc tragedia VIDEO/FOTO

Un hotel cu 10 etaje s-a prăbușit, în noaptea de luni spre marți, 29 octombrie, în Argentina. Autoritățile din zonă se tem că între 7 și 9 persoane ar fi fost prinse sub dărâmături.

Daily Mail informează că este vorba despre hotelul Dubrovnik din orașul de coastă Villa Gesell, Buenos Aires, relatează stirileprotv.ro.

Între persoanele care se aflau în interiorul clădirii, în momentul prăbușirii acesteia, s-ar afla inclusiv muncitori care lucrau pe un șantier ce ar fi funcționat fără autorizație, a anunțat municipalitatea orașului.

"În acest moment, deși nu putem să oferim detalii exacte despre prăbușire, se poate confirma că structura din partea prăbușită (partea din spate) ar fi fost modificată ilegal și neregulamentar", a precizat Consiliul Local, potrivit Sky News.

En la madrugada, el 80% del Apart Dubrovnik, en avenida 1 al 250, colapsó. Dos huéspedes lograron salir. Bomberos en el lugar, mientras denuncian obras clandestinas que no cumplían la normativa.… pic.twitter.com/kU8UTVWNWR

Salvatorii ajunși de urgență la locul dezastrului au început imediat să îndepărteze molozul, în încercarea de a-i elibera pe cei prinși sub dărâmături, au precizat autoritățile din Villa Gesell.

Rescuers look for survivors after hotel collapses in #Argentina

A 10-story hotel collapsed early Tuesday in #VillaGesell, Argentina, trapping up to nine people inside.

The workers were from a construction site reportedly lacking permits. Rescue teams are clearing debris to… pic.twitter.com/FCH84CVq49