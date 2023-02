Excesul de zel al unei menajere dintr-un hotel. Turistă româncă : "Mi-a rearanjat inclusiv lucrurile din valiză"

Plângerile frecvente ale turiștilor cazați în camere de hotel sunt legate de lipsa curățeniei. Sunt însă situații la cealaltă extremă, când menajerele fac exces de zel.

Este cazul relatat de o româncă, într-o postare pe Facebook.

"Este legal ca la un hotel, în timpul curățeniei, persoana care face curat să îți rearanjeze lucrurile (mă refer la rearanjat inclusiv lucrurile din valiză) și să arunce ce crede ea că nu mai este necesar?

Nu zic de un șervețel mototolit, ci de bonuri sau hârtii pe care le aveai.

Later edit: Am vorbit cu cei de la conducerea hotelului, mi-au spus că sunt prima persoană deranjată de asta și că ei așa consideră normal să decidă persoana de la curățenie ce trebuie aruncat și ce nu", a scris femeia pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Am discutat direct cu șeful hotelului care s-a enervat pe mine că îmi permit să reproșez ceva legat de curățenie.

Nu am mers încă mai departe de conducerea hotelului, am zis sa cer un sfat inițial aici. Protecția consumatorului poate sa fie o idee bună, dacă se ocupa și cu asta.

Le-am explicat că e prima data când pățesc așa ceva, deși am fost cazată la (probabil) sute de hoteluri/pensiuni.

Ads

Momentan a rămas că doar să-mi schimbe prosoapele când am nevoie.

Inițial am vrut sa merg pe varianta că aveam real nevoie de ceea ce mi-au aruncat, dar nu e adevărat și nu vreau sa fac astfel de lucruri. Încerc sa fiu cât de corectă posibil în situația dată”, a detaliat femeia în comentarii.

"Nu ai voie să te atingi de lucrurile clientului"

În comentarii, toată lumea este de acord că menajera și-a depășit atribuțiile.

"Eu am lucrat în hotel și știu că singurele lucruri care trebuiau schimbate erau prosoapele, și la cererea clientului lenjeria de pe pat, în rest nu ai voie să te atingi de lucrurile clientului."

"Eu muncesc de 15 ani numai în hotel, dar așa ceva nu este admisibil. NU ai voie să atingi lucrurile clientului. Ești responsabil de ceea ce-i lipsește."

"Bineînțeles că nu are voie! Hotelul trebuie să plătească pentru eventualele pagube, adică dacă v-a aruncat bonuri de care Dvs aveați nevoie pentru a le deconta!"

Ads

"Am lucrat în domeniu 20 de ani, la recepția mai multor hoteluri din Băile Felix, sincer va spun ceea ce întrebați dv.pe aici, nu am auzit să se întâmple niciodată la noi, am călătorit foarte mult și în România și în străinătate și de asemenea nu mi s-a întâmplat niciodată să îmi umble în bagaj personalul care face curățenie."

"Ce-ar fi să le spuneți că bonurile pe care le aveați urmau a fi folosite la decontare în cadrul companiei la care lucrați?! Sau că va lipsesc niște hărții importante? Și să vă umble în valiză?! E prima oară când aud așa ceva; e inadmisibil - puteți întreba la orice hotel (mare) care își respectă clienții!"

"Nu au voie să vă arunce nimic"

"Nu au voie să va arunce nimic și nici să umble în valize, indiferent de ce v-a răspuns șefu'; el poate susține orice. Eu va sfătuiesc, totuși, să faceți aceste sesizări în scris și să solicitați și răspuns; discutați și la OPC. În continuare, anunțați la recepție că, pe perioada rămasă din sejur, nu doriți decât să vi se ia prosoapele murdare și/ sau gunoiul, etc. Sunt obligați să vă respecte cerința. Există și oaspeți care nu doresc să le intre camerista deloc în cameră pe perioada șederii; este dreptul lor."

"Sunt bunuri personale, nici să le atingă n-are voie fiind ale dvs. O puteți reclama la Poliție pentru furt."

Ads