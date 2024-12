Cum a ajuns un hotel de pe locul 272, în clasamentul Tripadvisor, pe locul 5: „Cred că oaspeții sunt surprinși de atenția personală pe care o primesc”

Lifturi care nu funcționau, aer condiționat zgomotos și defect, locuri insuficiente pentru mic dejun și cozi la check-in.

Acestea erau tipurile de plângeri pe care oaspeții le aveau la hotelul Royal Lancaster London când era clasat pe locul 272 pe Tripadvisor, în 2013.

Dar, atunci, în acel an, Sally Beck a preluat funcția de manager și totul s-a schimbat. Acum este clasat pe locul cinci în capitala Regatului Unit, cu recenzii majoritare de laude – din cele 2.226 postate pe Tripadvisor, 90% (2.015) sunt de cinci stele, 160 sunt de patru stele și doar 16 (0,72%) dau hotelului o recenzie de o stea.

Jurnaliștii de la dailymail.com au întrebat-o pe Sally, ce s-a schimbat.

Fără îndoială, Sally însăși este unul dintre principalele motive pentru schimbările în soarta hotelului Royal Lancaster London pe Tripadvisor.

Femeia de 58 de ani explică faptul că a fost implicată în ospitalitate întreaga ei viață, fiind născută în Wells, Somerset, unde părinții ei aveau pub-ul Red Lion.

Ea continuă: „Sunt fiica unui proprietar de pub și vin dintr-o familie de hotelieri. Nu am locuit într-o casă până când aveam aproximativ 15 ani. Când aveam 18 luni, ne-am mutat la Caenby Corner în Lincolnshire, unde am condus pub-ul Moncks Arms, înainte de a ne muta, când aveam șapte ani, la The Berkeley Hotel din Scunthorpe. Apoi am rămas în zona Scunthorpe, conducând diverse pub-uri, hoteluri și restaurante până când am mers la colegiu în apropiere, la Grimsby – la Grimsby Tech College, studiind managementul hotelier, catering și instituțional. Apoi mi-am început primul loc de muncă în calitate de manager stagiar la The Dormy din Ferndown, Dorset.”

Ads

În 2013, Sally se afla în fruntea hotelului Royal Lancaster London cu 411 camere și cu reputația de a fi doar o proprietate de cinci stele destul de bună.

Problema principală? Produsul.

„Când eram pe locul 272, eram mulțumiți că nu eram pe locul 300”

Sally explică: „Când eram pe locul 272, eram mulțumiți că nu eram pe locul 300. Eram pe cale să începem o renovare mult așteptată – lifturi noi, aer condiționat, instalații sanitare și așa mai departe, iar hotelul era foarte învechit. Totuși, feedback-ul personalului nostru era întotdeauna bun. Produsul nostru dezamăgea.”

A fost implementată o strategie specială pentru a îmbunătăți clasamentul hotelului pe Tripadvisor?

„Da,” spune Sally. „Credem cu tărie că feedback-ul oaspeților este esențial pentru afacerea noastră.”

Sally dezvăluie că renovările s-au finalizat în 2018, iar hotelul a urcat până la aproximativ locul 60 în clasament la acea vreme, datorită „eforturilor în serviciul clienților” și unei noi culturi de lucru.

Ads

În primul rând, au fost introduse elemente suplimentare adăugate experienței oaspeților pentru ocazii speciale, cum ar fi zilele de naștere, aniversările și absolvirea.

Sally explică: „Personalul primește puncte de recompensă pentru orice mențiune, dar cel mai mare impact vine din felicitările în persoană și din «bine făcut» din partea noastră.”

Cultura „fără defecte” a fost, de asemenea, întărită – astfel că orice „defecte” ale experienței oaspeților, când așteptările nu au fost îndeplinite, au început să fie „înregistrate și discutate”.

Sally dezvăluie: „Orice feedback constructiv este tratat serios, oportunitățile de învățare sau instruire sunt evidențiate, discutate și urmate într-un mod non-amenințător. Singurul nostru obiectiv este să devenim mai buni, niciodată să mustrăm pe cineva.”

Această interdicție a „culturii de vinovăție” a dat roade.

Sally explică: „Preferăm membri ai echipei încrezători, care pot privi oaspeții în ochi și rezolva problemele pentru ei. Prin faptul că nu avem o cultură a vinovăției, ei sunt încrezători că vor fi sprijiniți în decizia lor de a face oaspeții fericiți.

Ads

„Echipa noastră este instruită și încurajată să observe diferența dintre o ședere OK și una minunată, știind să pună întrebări deschise, cu o grijă și atenție reale, pentru a săpa proactiv acolo unde lucrurile nu au fost complet conforme cu așteptările oaspeților. Și sunt împuterniciți să remedieze.”

Alte inițiative au inclus mici cadouri la plecare, la discreția echipei, și o „cultură generală de a ne trata unii pe alții și pe oaspeți așa cum am dori să fim tratați noi înșine.”

Oaspeții au observat schimbările de-a lungul anilor?

„Afacerile noastre au crescut și întreaga noastră echipă este implicată în rezultatele noastre și se simt mândri atunci când au transformat o problemă a unui oaspete într-o recenzie grozavă.

Este o parte mare din afacerea noastră zilnică să vedem recenziile.”

Sally subliniază că neglijarea recenziilor este o greșeală frecventă printre hotelurile care au mai puțin succes.

Ea crede că aceste proprietăți „subestimează câți oameni se uită la recenzii înainte de a lua o decizie în alegerea unui hotel” și adaugă că o altă eroare este „să nu răspunzi la recenzii – bune sau rele.”

Ads

„Publicul poate vedea clar care hoteluri sunt interesate de șederea și experiența oaspeților lor, față de cele care evident nu o fac,” punctează Sally.

"Tratăm oaspeții ca pe familie"

Hoteliera subliniază, totuși, cât de importanți sunt angajații ei.

Ea spune: „Dăruirea și pasiunea membrilor echipei noastre sunt la baza a tot ce facem. La Royal Lancaster London, apreciem fiecare interacțiune cu oaspeții noștri, de la faza de pre-sedere, la timpul șederii și chiar după ce oaspeții au plecat. Tratăm oaspeții ca pe familie, din adâncul inimii noastre, asigurându-ne că hotelul nostru devine cu adevărat un «acasă departe de casă».

„Una dintre misiunile mele principale este să fac hotelul nostru cel mai îndrăgit din Londra și cred că am făcut progrese semnificative în atingerea acestui obiectiv. O dovadă a succesului nostru este rata noastră excepțională de retenție de 23% în ultimul an financiar – o adevărată reflecție a fericirii și loialității pe care o cultivăm între echipa noastră și oaspeții noștri.

Ads

Rata de înlocuire a echipei noastre este atât de mică – și știu că întreaga echipă este implicată în angajamentul nostru de a face oaspeții fericiți.

Cred că oaspeții sunt surprinși de atenția personală pe care o primesc, atunci când echipa noastră îi întâmpină și se străduiește să-i surprindă și să-i încânte la fiecare interacțiune din timpul șederii lor.”

A fost o surpriză evoluția hotelului în clasament?

„Chiar nu credeam că vom continua să urcăm dincolo de locul 50, apoi am ajuns pe locul 30, apoi pe locul 20, apoi pe locul 10 și am trecut în top cinci.”

Tripadvisor a observat succesul hotelului și el a comentat pentru MailOnline: „Indicele de popularitate Tripadvisor se bazează pe feedback real din partea călătorilor și ia în considerare factori precum cantitatea și calitatea recenziilor, cât de recente sunt, precum și consistența evaluărilor în timp. Creșterea clasamentului Royal Lancaster London este o dovadă a experienței excelente pentru clienți pe care au oferit-o de-a lungul anilor.

Ads

Anul acesta, hotelul a fost desemnat unul dintre cele mai bune hoteluri din lume, conform recenziilor de pe Tripadvisor, ca parte din premiile Travellers' Choice Best of the Best Hotel Awards, punându-l printre cele mai bune 1% dintre proprietățile listate pe site-ul global. Oaspeții au fost deosebit de impresionați de personalul minunat, locația grozavă și priveliștile spre Hyde Park – iar proprietatea a fost clasată pe locul 17 în lista noastră din 2024 a celor mai bune hoteluri prietenoase cu animalele de companie.”

Ads