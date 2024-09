Un român este amenințat cu procese de un hotel din Grecia, pentru că a lăsat o recenzie negativă. "Am avut o experiență foarte proastă legată de cazare"

Sezonul estival s-a încheiat. Mulți români au rămas cu amintiri frumoase și așteaptă cu nerăbdare următoarea vacanță. Alții au rămas, însă, cu un gust amar.

Este cazul relatat de un român în mediul online. Acesta a fost nemulțumit de condițiile oferite de hotelul la care a stat în vacanța din Grecia. A lăsat o recenzie negativă, iar acum ar fi amenințat cu procese.

"Hotelul din Grecia la care am stat mă amenință cu judecată pentru Google review negativ"

"După o excursie în Grecia în care am avut o experiență foarte proastă legată de cazare, am lăsat un review negativ pe Google. Mă trezesc azi cu mail de la avocatul hotelului în care sunt "încurajat" să-mi revizuiesc reviewul, altfel mă vor da în judecată", a scris acesta pe Reddit, lăsând în continuare corespondența primită pe mail.

„Prin urmare, sunteți sfătuit să revedeți și să corectați comentariile și evaluarea de rea-credință făcute pe platforma Google, altfel vom duce cazul în fața instanței grecești pentru a obține, în temeiul legii europene, o compensație de până la 10.000 de euro. Procedura europeană pentru cererile de valoare redusă este un mecanism legal care permite companiei noastre să prezinte cazul în instanță în cazul unui litigiu civil sau comercial cu un element transfrontalier (una dintre părți fiind situată într-un alt stat membru al UE).”

Îmi reproșează că am încălcat articolul 11. din termenii și condițiile semnate la cazare care sună cam așa:

„Clientul sau orice alt membru al grupului Clientului sau orice altă persoană legată de aceștia nu are voie să scrie recenzii negative și nefondate pe internet, exagerând în vreun fel experiența lor. Se consideră recenzie negativă orice notă sub 9/10 sau similar...”

Articolul asta mi se pare incredibil de ilegal și mi se pare că e scris ca să îl poată folosi pentru intimidare ulterior.

Toată treaba asta m-a înfuriat peste măsură și plănuiesc să las un nou review în care să povestesc toată treaba asta, cu articolul ăsta abuziv din termeni și condiții și cu faptul că încearcă să te intimideze cu avocați să îți modifici reviewul.

Aveți ceva sfaturi legate de cum ar trebui formulat acest review?

Ce părere aveți despre toată povestea asta?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Eu cred că poate fi ignorat cu succes acest avocat"

Postarea sa a strâns 200 de comentarii. Unii s-au declarat la rândul lor, furioși, alții i-au dat sfaturi.

"În locul tău, aș lasă un later edit la review-ul ăla și aș adaugă și amenințările primite pe mail.

"Clauză abuzivă. Evaluarea experienței personale este subiectivă și personală, deci nu poate fi condiționată contractual, fiind încălcat dreptul la exprimare liberă."

"Mi-aș face 10 conturi de gmail cu 10 proxy și aș da 10 reviewuri de o stea fără nimic scris."

"Dă edit și adaugă exact asta în comment: after my review, the hotel sent the following: ..."

"Pe tine te păzește articolul 30 din constituție.

Edit: cere-le să se conformeze la gdpr și să îți șteargă: nume, prenume, email, număr de telefon din baza de date și să îți confirme."

"Eu cred că poate fi ignorat cu succes acest avocat.

Textul asta sună tare mult la fel cu "am văzut tot ce faci pe calculator și dacă nu ne trimiți 10000 de euro în gift carduri Auchan o să pun imaginile pe internet să vadă toate rudele tale cum te atingi!"

Altfel cred că poți face un feedback la Google că ai fost amenințat. Sunt curios cum ar funcționa treaba asta", a menționat altcineva.

