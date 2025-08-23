Turist șocat de reacția unui hotel după ce a găsit sânge pe cearșafuri. Ce i-a oferit managerul

Coșmarul oricărui turist s-a întâmplat unui vizitator la un hotel din Londra: să petreacă o noapte departe de casă și să se trezească descoperind că a dormit pe cearșafuri murdare.

Un turist a experimentat această situație, descoperind dimineața pete ce păreau a fi de sânge pe protecția saltelei.

După ce a sesizat problema managerului recepției, răspunsul hotelului Zedwell Greenwich i-a lăsat un gust amar în privința compensației oferite. Pe Reddit, utilizatorul a povestit situația „sumbră” și a cerut părerea altora.

„Am stat o noapte la Zedwell Greenwich recent. A doua zi dimineață, am dat cearșaful la o parte și am descoperit pete de sânge pe protecția saltelei.

Am trimis imediat un email hotelului. Managerul recepției a recunoscut situația, dar a spus că a fost o ‘scăpare regretabilă a echipei de curățenie’ și a refuzat să îmi facă rambursarea.

În schimb, mi-a oferit 25% reducere pentru un sejur viitor. În ciuda insistențelor mele, a spus: ‘În prezent sunt cea mai înaltă autoritate la Zedwell Greenwich’ și a refuzat.

„Da, după ce am dormit efectiv în sângele altcuiva.”

Călătorul a mai dezvăluit că a raportat incidentul către Direcția pentru Sănătate Publică a Consiliului Greenwich.

Ads

Daily Mail a încercat să obțină un punct de vedere din partea Zedwell Hotels.

La finalul postării, care includea și fotografii cu petele roșii de pe protecția saltelei, turistul a întrebat dacă oamenii consideră compensarea acceptabilă și dacă cineva a mai trecut printr-o situație similară.

Unii comentatori nu au fost impresionați de oferta de 25% și au spus: „25% pentru un sejur viitor înseamnă practic că ei se recompensează singuri cu profitul viitor pentru că te-au lăsat să dormi în sângele altcuiva. Nu-i frumos.”

„Nu, pentru că nu va exista un sejur viitor. Și ei știu asta,” a adăugat altcineva.

„Eu aș cere ca cei 25% să se aplice chiar la sejurul curent.”

Ads

Un alt comentator a spus: „Am pățit și eu ca un hotel să încerce să îmi ofere compensație prin reducere pentru următorul sejur, și am ținut tare până mi-au dat reducerea pentru sejurul actual. Dacă ceva e suficient de grav încât să am nevoie de compensație, e foarte probabil să nu mai stau niciodată acolo, deci nu are sens o reducere pentru o vizită viitoare.”

În comentarii, utilizatorul a mai precizat că hotelul i-a transmis prin email că incidentul a fost o neatenție a echipei de curățenie.

„Nu există un nivel rezonabil de ‘compensație’ pentru a dormi în sângele altcuiva. Ai nevoie de o cameră nouă sau de cearșafuri curate,” a spus cineva.

Un altul a completat: „Absolut deloc. Aș insista ca reducerea de 25% să se aplice la sejurul curent, pentru că știu sigur că nu aș mai sta niciodată acolo. Eu, din fericire, nu am trecut niciodată prin așa ceva!”

Ads