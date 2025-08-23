Turist șocat de reacția unui hotel după ce a găsit sânge pe cearșafuri. Ce i-a oferit managerul

Turist șocat de reacția unui hotel după ce a găsit sânge pe cearșafuri. Ce i-a oferit managerul
Poza postată de turist în mediul online FOTO Reddit

Coșmarul oricărui turist s-a întâmplat unui vizitator la un hotel din Londra: să petreacă o noapte departe de casă și să se trezească descoperind că a dormit pe cearșafuri murdare.

Un turist a experimentat această situație, descoperind dimineața pete ce păreau a fi de sânge pe protecția saltelei.

După ce a sesizat problema managerului recepției, răspunsul hotelului Zedwell Greenwich i-a lăsat un gust amar în privința compensației oferite. Pe Reddit, utilizatorul a povestit situația „sumbră” și a cerut părerea altora.

„Am stat o noapte la Zedwell Greenwich recent. A doua zi dimineață, am dat cearșaful la o parte și am descoperit pete de sânge pe protecția saltelei.

Am trimis imediat un email hotelului. Managerul recepției a recunoscut situația, dar a spus că a fost o ‘scăpare regretabilă a echipei de curățenie’ și a refuzat să îmi facă rambursarea.

În schimb, mi-a oferit 25% reducere pentru un sejur viitor. În ciuda insistențelor mele, a spus: ‘În prezent sunt cea mai înaltă autoritate la Zedwell Greenwich’ și a refuzat.

„Da, după ce am dormit efectiv în sângele altcuiva.”

Călătorul a mai dezvăluit că a raportat incidentul către Direcția pentru Sănătate Publică a Consiliului Greenwich.

Daily Mail a încercat să obțină un punct de vedere din partea Zedwell Hotels.

La finalul postării, care includea și fotografii cu petele roșii de pe protecția saltelei, turistul a întrebat dacă oamenii consideră compensarea acceptabilă și dacă cineva a mai trecut printr-o situație similară.

Unii comentatori nu au fost impresionați de oferta de 25% și au spus: „25% pentru un sejur viitor înseamnă practic că ei se recompensează singuri cu profitul viitor pentru că te-au lăsat să dormi în sângele altcuiva. Nu-i frumos.”

„Nu, pentru că nu va exista un sejur viitor. Și ei știu asta,” a adăugat altcineva.

„Eu aș cere ca cei 25% să se aplice chiar la sejurul curent.”

Un alt comentator a spus: „Am pățit și eu ca un hotel să încerce să îmi ofere compensație prin reducere pentru următorul sejur, și am ținut tare până mi-au dat reducerea pentru sejurul actual. Dacă ceva e suficient de grav încât să am nevoie de compensație, e foarte probabil să nu mai stau niciodată acolo, deci nu are sens o reducere pentru o vizită viitoare.”

În comentarii, utilizatorul a mai precizat că hotelul i-a transmis prin email că incidentul a fost o neatenție a echipei de curățenie.

„Nu există un nivel rezonabil de ‘compensație’ pentru a dormi în sângele altcuiva. Ai nevoie de o cameră nouă sau de cearșafuri curate,” a spus cineva.

Un altul a completat: „Absolut deloc. Aș insista ca reducerea de 25% să se aplice la sejurul curent, pentru că știu sigur că nu aș mai sta niciodată acolo. Eu, din fericire, nu am trecut niciodată prin așa ceva!”

La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
Construită în 1937 și situată la 2.206 metri altitudine, cabana aflată lângă faimoasele formațiuni Babele și Sfinxul are 108 locuri de cazare și autorizație pentru modernizare. Agenția...
Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT din cauza tarifelor percepute: „Prețuri de o mie de ori mai scumpe"
Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT din cauza tarifelor percepute: „Prețuri de o mie de ori mai scumpe”
Haosul din domeniul energetic ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a descoperit probleme grave în sistem încă...
