Un hotel cu renume din România și profit de 2 milioane de euro, scos la vânzare

Hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Airport, situat în localitatea Otopeni, este ținta mai multor oferte de cumpărare. Operatorul hotelier care l-a inaugurat în vara lui 2019 a investit 19 milioane de euro în hotelul cu 218 camere.

UAB Apex Alliance Hotel Management, compania lituaniană care a deschis primul hotel de aeroport din România, analizează mai multe oferte pentru unitatea Hilton de la Aeroportul Otopeni, a dezvăluit Profit.ro miercuri, 3 iulie. Anul trecut, acest hotel a avut o cifră de afaceri de 43,5 milioane de lei - un nivel record - și un profit de 11,6 milioane de lei, conform sursei citate.

Apex Allaince gestionează cinci hoteluri în București. În afară de cel de la aeroport, este vorba de Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Courtyard Bucharest Floreasca, Moxy Bucharest Old Town și The Marmorosch Bucharest. Modelul de afaceri descris pe site-ul companiei este unul dedicat investitorilor mari care vor să intre pe piața hotelieră fără să se ocupe de administrarea de zi cu zi a proprietăților. Astfel, toate hotelurile pe care le deține operatorul în București sunt listate la vânzare, scrie sursa citată.

Ads