Cu ce preț este scos la licitație un hotel emblemă al turismului românesc. A fost cumpărat de un mare grup de firme, însă achiziția a fost anulată

Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, considerat un reper al stațiunii montane și deținut în principal de Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi scos din nou la vânzare după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a fost anulată ca urmare a decesului proprietarului, Nawaf Salameh. Complexul hotelier, care include și restaurantul Miorița, va fi valorificat prin licitație, cu un preț de pornire de 10,5 milioane euro + TVA.

Hotelul Orizont dispune de 139 de camere, două restaurante, baruri, centru wellness și patru săli de conferințe, și a înregistrat în primul semestru al anului 2025 venituri de circa 7 milioane de lei, cu peste 10.000 de turiști sosiți. Evoluția pozitivă a traficului turistic indică o consolidare a atractivității stațiunii Predeal, arată Profit.ro.

Prețul de pornire al licitației/prețul minim de valorificare a imobilelor este de 10.500.000 euro. +TVA, FEPER a încheiat, în decembrie anul trecut, un contract de vânzare a complexului hotelier către societatea Hotel New Montana, parte a grupului Alexandrion, la un preț de 52,2 milioane lei.

Cumpărătorul a plătit un avans de 2,6 milioane lei, însă tranzacția nu a mai fost finalizată, deoarece nu s-a mai plătit diferența de preț până la termenul final de 15 mai 2025, afirmă reprezentanții vânzătorului. Proprietarul grupului Alexandrion, omul de afaceri Nawaf Salameh, a decedat în luna aprilie 2025. Tot în luna mai a expirat și mandatul operatorului complexului hotelier, compania The Makers. Acum, gestionarea unității de cazare este asigurată de Paul Alexandru-Palaș, directorul sucursalei Predeal a FEPER.

În mandatul de 3 ani al The Makers s-au înlocuit lifturile, s-au renovat parterul, zonele de lobby, restaurantul și, parțial, sălile de conferință, plus ușoare cosmetizări la zona SPA, parcare, lobby bar, potrivit surselor Profit.ro. Planul inițial era acela de renovare amplă a complexului cu premisa de a-l transforma în „perla de la Valea Prahovei“, după cum a scris Profit.ro.

Compania The Makers a fost înființată de către Dragoș Anastasiu, președintele Eurolines Group, Dragoș Petrescu, proprietarul City Grill, Octavian Moldovan, care este CEO-ul firmei, fost director general al Suter Palace, cel mai luxos hotel din România, și Hildegard Brandl, fondatoarea RoBeLo – Romanian Best Locations. Contactat anterior de Profit.ro pentru detalii despre procesul de vânzare și renovare al complexului hotelier din Predeal, Paul Palaș a transmis că toate informațiile se publică pe Bursa de Valori București și că nu are alte completări de făcut.

