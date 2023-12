Cuplul care locuiește în hoteluri pentru că e mai rentabil. "Nu ne-am schimbat lenjeria de pat și nu am dus gunoiul de ani de zile"

Daniel George lucra de la distanță ca vicepreședinte la JPMorgan în 2020, din cauza pandemiei și a început să călătorească în Statele Unite și apoi și mai departe, lucrând și locuind în hoteluri.

Acesta a relatat într-un articol publicat de businessinsider despre cum decurge viața lui acum.

"Locuim în hoteluri de trei ani"

"Soția mea și cu mine suntem nomazi digitali și locuim în hoteluri de trei ani în timp ce lucrăm de la distanță.

Am călătorit în 25 de țări, am cheltuit mai puțin decât atunci când trăiam în San Francisco și New York și nu ne-am schimbat lenjeria de pat sau dus gunoiul de ani de zile.

Partenera mea și cu mine suntem informaticieni și lucrăm la aplicații de inteligență artificială. Am fost vicepreședinte și specialist în învățare automată la JPMorgan din septembrie 2020 până în august 2023. Înainte de asta, am lucrat la Google X ca cercetător în AI începând din 2018. Am început să lucrăm de la distanță la începutul anului 2020 din cauza pandemiei."

"Trecerea la munca de la distanță ne-a permis să călătorim. La jumătatea anului 2020, ne-am mutat din San Francisco în New York City. Până la finalul anului ne-am săturat să fim închiși în apartament și contractul nostru de închiriere era pe cale să expire.

Putem lucra de oriunde, așa că am început să călătorim prin Statele Unite la începutul anului 2021. Ne-am gândit că vom călători câteva luni și apoi ne vom stabili în alt apartament, în alt oraș. Călătoritul a fost mai distractiv și mai puțin epuizant decât ne-am imaginat, și am început să rezervăm călătorii internaționale."

Lista țărilor în care au călătorit în 3 ani

"În ultimii trei ani, am călătorit în toată America, precum și în Anglia, Scoția, Italia, Franța, Țările de Jos, Grecia, Elveția, Spania, Islanda, Portugalia, Mexic, Maroc, Turcia, Columbia, Peru, Dubai, India, Sri Lanka, Islanda și Japonia.

Până la finalul anului 2022, ne era dor de prieteni și colegi. După aproape doi ani de călătorii, am închiriat un apartament în New York cu un contract flexibil. Dar ne-am plictisit în două luni și am plecat din nou.

Rezervarea unui hotel și a unui zbor la fiecare câteva săptămâni a devenit noua noastră normalitate. După ani de mișcare, călătoritul nu ne mai provoca stres. Planul nostru este să continuăm să călătorim înainte de a întemeia o familie."

Ce program de lucru au

"Lucrăm conform programului din New York în timp ce călătorim. În timpul săptămânii lucrăm conform programului din New York și explorăm orașele în weekenduri și seara sau dimineața, în funcție de fusul orar. Călătorim sau ne mutăm în alte hoteluri doar în weekenduri sau de sărbători.

În locuri precum Europa și Maroc, lucrăm de la 14:00 la 22:00. În America Latină, inclusiv Mexic, fusurile orare sunt apropiate de cel din New York.

Dacă alegem un loc cu diferență extremă de fus orar, precum Japonia, folosim zilele de concediu pentru acele călătorii. Când am mers în Japonia, am luat trei săptămâni de concediu pentru că altfel ar fi trebuit să începem să lucrăm în miezul nopții.

Am avut probleme la început cu WiFi-ul în locuințele de pe Airbnb. Unul dintre motivele pentru care am decis să rămânem la branduri mari de hoteluri, în afară de punctele de recompensă de la cardul de credit, a fost că acestea aveau facilități mai bune pentru lucrul la distanță."

Profităm de cele mai bune oferte pentru zborurile la clasa business

"Nu planificăm călătoriile. Pur și simplu profităm de cele mai bune oferte pentru zborurile la clasa business folosind puncte. Apoi alegem locurile pe care suntem interesați să le vizităm, rezervăm bilete dus și hotel pentru primele două săptămâni și de acolo mergem înainte. Petrecem două sau trei săptămâni în fiecare loc pentru a ne bucura de împrejurimi.

Ne întoarcem în Statele Unite o dată pe an, de la Ziua Recunoștinței până în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Avem statut de membru la Marriott, Hilton, Hyatt și IHG. De obicei, există cel puțin unul dintre aceste lanțuri hoteliere în fiecare oraș pe care l-am vizitat. Dacă nu, folosim Booking.com sau Airbnb."

Costurile de trai în hotel în comparație cu închirierea pe termen lung

"Înainte să începem să călătorim constant, cheltuiam aproximativ 36.000 de dolari pe an pentru chirie - 1.500 de dolari pe lună de persoană. Am locuit în zona Golfului San Francisco din 2018 până la mijlocul anului 2020 și în New York City până la începutul anului 2021. Cheltuiam aproximativ 200 de dolari pe lună pentru utilități. Pe lângă chirie, trebuia să plătim și pentru hoteluri când mergeam în vacanță."

"Statul în hoteluri ne-a costat în medie mai puțin de 150 de dolari pe noapte în ultimii trei ani. În orașe scumpe, uneori plătim până la 300 de dolari, în timp ce în orașe mai ieftine poate fi mai puțin de 100 de dolari pe noapte.

Cheltuielile medii pe lună per persoană sunt în jur de 1.500 de dolari pentru taxele hoteliere, 1.000 de dolari pentru mâncare și aproximativ 420 de dolari pentru lucruri precum curse Uber, cumpărături, facturile de telefon și tururi.

Cheltuielile pentru mâncare și alte costuri sunt similare cu cele de dinainte să începem să călătorim. Niciunul dintre noi nu gătea, așa că obișnuiam să mâncăm în oraș sau să comandăm Uber Eats des.

Am obținut statutul de cel mai înalt nivel la hotelurile Marriott, Hyatt și Hilton. Primim upgrade-uri gratuite la suite de lux, mic dejun gratuit zilnic și acces la lounge-uri cu gustări și băuturi, împreună cu serviciile obișnuite de curățenie, săli de fitness, piscine, saune și spa-uri. Nu a trebuit să facem curat în camere, să schimbăm lenjeria de pat sau să ducem gunoiul de ani de zile."

"În 2022, am petrecut 333 de zile în străinătate și am devenit rezident nonrezident. Acest lucru însemna că nu eram obligat să plătesc impozite pe câștigurile de capital pentru că am stat în Statele Unite mai puțin de 31 de zile în acel an."

Sistemele de puncte fac traiul în hoteluri mai ieftin

Obținem aproximativ 16% din costurile noastre de cazare direct din puncte de hotel. De exemplu, datorită calității noastre de membru Titanium la Marriott, obținem 17,5 puncte pentru fiecare dolar cheltuit - fiecare punct valorează aproximativ 0,01 dolari.

De asemenea, primim înapoi 6% până la 8% în puncte de recompensă pentru cardul nostru de credit atunci când rezervăm hoteluri.

Cardurile de credit Marriott oferă șase ori mai multe puncte la rezervarea unui hotel, fiecare punct având o valoare de 0,01 dolari, iar cardurile de credit Hyatt oferă de patru ori mai multe puncte, fiecare punct având o valoare de 0,02 dolari. Portalul de rezervări al Rakuten oferă 3% înapoi în puncte Amex pentru fiecare rezervare de hotel făcută prin intermediul site-ului său.

Aceste metode se adună la aproximativ 25% înapoi pentru fiecare dolar cheltuit pe hoteluri.

Folosind aceste sisteme de puncte, plătim pentru opt luni de taxe hoteliere și obținem aproximativ două luni gratuite. Nu trebuie să plătim chirie pentru celelalte două luni ale fiecărui an, deoarece petrecem până la patru săptămâni la conferințe de muncă și aproximativ șase săptămâni vizitându-ne familiile.

Costul nostru total pentru cazare pe parcursul unui an este de aproximativ 36.000 de dolari.

De asemenea, câștigăm în plus 100.000 de puncte la fiecare câteva luni deschizând carduri de credit noi. Încărcăm costul hotelurilor noastre pe aceste carduri pentru a îndeplini criteriile de cheltuieli.

Folosim în mare parte punctele de înscriere pentru a zbura la clasa business în toate zborurile de lungă distanță sau pentru camere de hotel.

Am câștigat aproximativ 170.000 de puncte după ce ne-am înscris pentru două carduri de credit Hyatt cu taxe anuale combinate de 300 de dolari. Am folosit punctele pentru o săptămână de ședere la hotelul Andaz Mayakoba din Mexic, într-o cameră de 400 de dolari pe noapte. Am primit un upgrade la o suită de 700 de dolari pe noapte datorită statutului nostru de Globalist Hyatt.

Similar, un bonus de înscriere de 150.000 de puncte de la un Card Platinum Amex a plătit pentru zborurile noastre la clasa business către Japonia, în valoare de peste 8.000 de dolari.

Redăm fiecare card la o versiune gratuită fără taxe anuale după exact un an, în loc să-l anulăm, astfel încât să nu afecteze prea mult scorul nostru de credit.

Chiar și după deschiderea a câte 10 carduri de credit în fiecare din ultimii trei ani, avem scoruri de credit peste 780. Atât timp cât plătiți întregul sold lunar, scorul dvs. de credit ar trebui să crească pe termen lung.

Multe dintre aceste carduri de credit vin cu asigurare gratuită pentru călătorii."

"Cum gestionăm adresa noastră de acasă și impozitele"

"Singura noastră adresă rezidențială permanentă legală este casa părinților soției mele. Acolo petrecem o lună pe an în timpul sărbătorilor, stocăm unele dintre lucrurile noastre, și primim corespondența și facturile.

Nu stăm nicăieri mai mult de o lună sau două pentru a evita obligațiile fiscale personale. Obținem vize de nomad digital când este posibil, care ne scutesc de taxele locale. Nu petrecem suficient timp în niciun alt stat american pentru a stabili rezidența acolo."

"Am renunțat la slujba mea la JPMorgan în august pentru a lansa o start up de inteligență artificială. Economiile mele au fost suficiente pentru a atinge independența financiară mai devreme în acest an.

Partenera mea și cu mine vom continua să călătorim în timp ce conduc această nouă inițiativă", a explicat acesta pentru businessinsider.com.

