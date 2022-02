Peste 80% dintre hotelurile din Sighişoara, închise din cauza facturilor uriaşe la energie. "Cei care au rămas deschişi sunt pe pierderi serioase"

Peste 80% din capacităţile mari de cazare din municipiul Sighişoara au fost închise din cauza preţurilor foarte mari la energie, care au dus la triplarea cheltuielilor de întreţinere în această iarnă, majoritatea trimiţând tot personalul în şomaj tehnic.

"Turismul în lunile de iarnă la Sighişoara este în scădere cam cu 80% faţă de lunile de vară, dar problema este drastică din punct de vedere energetic, suntem aproape în pragul falimentului în privinţa facturilor la energie electrică şi la gaze. Este o perioadă în care nu ai încasări, dar ţi se triplează cheltuielile. Cred că foarte mulţi agenţi economici nu vor trece iarna dacă nu se umblă la compensări, fiindcă din luna martie când dă căldura poţi să tot compensezi, fiindcă facturile trebuie plătite la zi.

Ultima factură pe care am primit-o este de 41.000 lei, în contextul în care nu am folosit nici măcar 50% din capacitatea de cazare. Am făcut o cerere de compensare, s-a ajuns la 27.000 lei. Faceţi un calcul şi vedeţi ce creştere uriaşă este: cea mai scumpă factură la gaz din istoria Hotelului Sighişoara a fost de 12.000 lei, iar atunci a fost 100% ocupat.

Am închis hotelul pentru economia de energie şi cam toţi colegii de breaslă au închis, cam 80%. Noi, consumatorii mari, am închis, 80% din hotelurile mari din Sighişoara sunt închise, dar cei care au rămas deschişi sunt pe pierderi serioase", a declarat, pentru AGERPRES, Ioan Lazăr, unul dintre marii hotelieri din Sighişoara.

El a adăugat că nu şi-a trimis angajaţii în şomaj tehnic pentru că a profitat de situaţia de pauză turistică şi a trecut la renovarea capacităţilor de cazare şi la curăţenia generală.

"Am renovat şi am făcut curăţenie generală ca să nu dau oamenii în şomaj tehnic. Toţi au facturi şi acasă, iar dacă îi mai dai şi în şomaj tehnic, îi condamni la moarte. Avem 22 angajaţi din care patru s-au cerut în şomaj tehnic.

Am colegi din industrie care au dat tot personalul în şomaj tehnic. Problema noastră este acum să avem fonduri să ieşim până în aprilie, să plătim facturile pe martie, pentru ca apoi sperăm să înceapă încasările. Sperăm ca anul acesta să ne reabilităm şi, probabil, de la anul să ne bucurăm de profit. Acum suntem pe pierdere sută la sută, aducem bani de acasă să putem trăi", a arătat Ioan Lazăr.

În privinţa turiştilor străini, care asaltau cândva Sighişoara, Ioan Lazăr a arătat că aceştia nu vin în această perioadă din cauza dificultăţii cu care se intră pe teritoriul României, date fiind restricţiile impuse de pandemie.

