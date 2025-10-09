Care sunt cele opt hoteluri din România selectate pentru Michelin Keys în ghidul celor mai bune unități de cazare din întreaga lume

Prima ediție a ghidului Michelin Keys marchează un moment istoric în lumea ospitalității, evidențiind cele mai remarcabile hoteluri din întreaga lume, iar România se bucură de prezența a opt proprietăți de top incluse în selecția din 2025, recunoscute pentru serviciile excepționale, designul deosebit și experiențele memorabile pe care le oferă oaspeților.

La fel cum Michelin Stars onorează restaurantele excepționale, Michelin Keys pune acum în evidență cele mai bune hoteluri din lume.

După lansarea acestui ghid în 15 destinații de călătorie de top anul trecut, inspectorii au străbătut lumea și au ales dintre cele peste 7.000 de hoteluri din selecția Ghidului Michelin pentru a le identifica pe cele care oferă experiențe cu adevărat remarcabile, arată Economica.net.

În total, nu mai puțin de 2.457 de hoteluri au primit una (1.742), două (572) sau trei (143) Michelin Keys (Chei Michelin) în întreaga lume – toate reprezentând elita ospitalității mondiale

Dezvăluite online și în cadrul unei ceremonii exclusiviste la Musée des Arts Décoratifs, din Paris (Franța), toate aceste hoteluri pot fi rezervate prin intermediul site-ului web și al aplicațiilor mobile ale Ghidului Michelin.

Ads

Opt hoteluri din România, în Ghidul Michelin

În România există opt hoteluri pe care inspectorii Ghidului Michelin le-au catalogat cu una sau două chei Michelin.

Șase hoteluri remarcabile – Epoque Hotel – Relais & Châteaux, InterContinental Athénée Palace București by IHG, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection și Singureni Manor Equestrian Retreat, au fost distinse cu o cheie Michelin, iar Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest și Bethlen Estates Transylvania au primit două Michelin Keys.

Conform oficialilor Ghidului Michelin, aceste proprietăți exemplifică diversitatea și calitatea ospitalității românești și sunt acum sărbătorite alături de cele mai frumoase destinații din Europa.

Ce însemnă o cheie Michelin

Renumit la nivel internațional pentru selecțiile sale de restaurante și evaluările cu stele, Ghidul Michelin s-a extins în ultimii ani pentru a relansa o selecție globală de hoteluri de peste 7.000 de proprietăți. La fel cum Stars (Stelele) recunosc cele mai bune experiențe culinare din lume, Michelin Keys evidențiază cele mai remarcabile sejururi din selecția hotelieră a Ghidului. Evaluat cu atenție de inspectorii Michelin Guide folosind cinci criterii universale, Keys evaluează experiența generală de ospitalitate a fiecărui hotel – dincolo de facilitățile individuale – stabilind un nou și primul punct de referință global independent pentru excelența în cazare.

Ads

O cheie Michelin înseamnă un sejur foarte special. Hotelul este o adevărată bijuterie cu propriul caracter și personalitate. Poate ieși din tipare, poate oferi ceva diferit sau pur și simplu poate fi unul dintre cele mai bune din categoria sa. Serviciile se remarcă prin implicare și atenție deosebită, depășind cu mult așteptările pentru această categorie de preț.

Două chei Michelin – un sejur excepțional. Un loc cu adevărat unic și excepțional din toate punctele de vedere, unde o experiență memorabilă este întotdeauna garantată. Un hotel cu caracter, farmec și personalitate, gestionat cu pasiune și o grijă evidentă pentru detalii. Designul spectaculos sau arhitectura remarcabilă, alături de un puternic sentiment de apartenență la locul în care se află, transformă acest hotel într-o alegere cu totul specială.

Trei chei Michelin – un sejur extraordinar. Aici, totul se traduce prin uimire și răsfăț – întruchiparea supremă a confortului, eleganței și serviciilor impecabile. Este unul dintre cele mai remarcabile și extraordinare hoteluri din lume, o destinație în sine pentru o călătorie unică în viață. Toate elementele ospitalității desăvârșite sunt prezente, garantând o experiență care va rămâne vie în amintirea și sufletul fiecărui călător.

Ads