Magazinele aglomerate sunt locurile preferate de hoții de buzunare care sunt tot mai agili și știu momentul perfect când să acționeze și pe cine să vizeze.

Conform unei înregistrări publicate de Daily Mail Online se poate observa cum o femeie, aflată într-un magazin de îmbrăcăminte din Londra, încearcă să fure de două ori din geanta unei femei care face cumpărături.

Blink and you'll miss it! Suspected pickpocket is caught on CCTV as she tries to target a woman in a clothes store twice before sneaking away https://t.co/elVvEnHQ9T pic.twitter.com/oCq2JWOH05