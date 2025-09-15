Un român din Italia a bătut trei hoți care încercau să-i intre în casă. Pe unul l-a aruncat de la balcon. "Am făcut-o ca să-mi protejez familia"

Un român stabilit în Italia a devenit erou în propria casă, după ce s-a trezit față în față cu trei hoți care încercau să intre pe terasă. Liviu Apetrei, un șofer de camion de 38 de ani din Colfrancui, provincia Treviso, a reacționat instinctiv: i-a lovit pe intruși și l-a aruncat pe unul dintre ei de pe balcon, hotărât să-și apere soția și cele trei fiice. „Am făcut-o ca să-mi protejez familia”, a declarat el presei italiene.

În jurul orei 22:00, bărbatul i-a surprins pe cei trei hoți pe terasa casei sale și a reacționat din instinct pentru a-și proteja soția și cele trei fiice mici. „Nu m-am gândit de două ori; am făcut-o ca să-mi protejez familia”, a declarat Apetrei pentru Gazzettino.

Bărbatul a auzit zgomote suspecte venind de pe terasă.

„Am crezut că era chiriașul de sus, dar zgomotul a continuat”, a explicat el. Când a ieșit să verifice, s-a trezit față în față cu trei bărbați necunoscuți. Fără ezitare, bărbatul s-a năpustit asupra celui mai apropiat intrus, lovindu-l și făcându-l să cadă de pe terasă, de la o înălțime de aproximativ trei metri.

„Am crezut doar că erau hoți care încercau să intre în casa noastră, unde locuiau soția mea și cele trei fete ale noastre, în vârstă de 10, 8 și 2 ani”, a adăugat el.

Reacția fulgerătoare i-a uluit pe ceilalți doi complici, care au încercat să fugă.

„M-am aruncat asupra lor, lovindu-i cât de tare am putut, forțându-i să fugă cât mai repede posibil: au sărit și ei de pe terasă. Cel pe care l-am doborât primul, cred, a fost și el rănit. Dar ce trebuia să fac?”, a spus el.

Cei trei hoți au reușit să fugă într-o mașină închisă la culoare, descrisă de un vecin drept „posibil un Golf sau un Ford Fiesta”, dar fără număr de înmatriculare. Carabinierii, chemați la scurt timp de Apetrei, au căutat în zonă, dar nu au găsit nicio urmă a fugarilor.

Deși a reușit să își pună la adăpost familia, Apetrei recunoaște că incidentul i-a lăsat urme emoționale.

„A doua zi m-am dus la muncă, dar i-am spus soției să nu deschidă nimănui. E terorizată. Nu înțeleg ce sperau să găsească la noi acasă. Sunt doar un simplu camionagiu”, a adăugat el.

