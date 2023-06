O femeie din București a descris calvarul prin care a trecut după ce, în mijlocul nopții, hoții au încercat să intre peste ea în casă. Mai mult, aceasta a povestit modul prin care, cu două săptămâni înainte de incident, persoane necunoscute au testat terenul, punând întrebări vecinilor despre locatari.

”În jur de 02:50 dimineața mi-a fost forțată ușa de la apartament. 2 persoane au încercat să intre cu forța peste mine în casă. Mi-au împins ușa, au apăsat clanța și introdus probabil o cheie în broască de mai multe ori!

Trezită din somn, am strigat și am bătut în ușă, din interior, timp în care persoanele continuau să-mi forțeze ușa pe exterior”, a scris femeia pe Facebook.

Circa 10 minute mai târziu, a văzut două femei necunoscute în fața blocului, una dintre ele vorbind cu un bărbat care se afla în capătul străzii.

”A doua persoană, tot femeie, înaltă, posibil 1,75 m, la fel, slabă-mediu, lată în șolduri, păr creț, tip permanent, lungime un pic peste umeri, șaten închis, lăsat liber. Purta pantaloni de culoare închisă, o bluză maro, vârsta spre 40-45 ani.

La ieșirea din bloc, în mijlocul străzii, cea cu părul creț a bătut-o de 2 ori cu ambele palmele pe spate, ca un semnal pe cealaltă, apoi s-au despărțit, fiecare pe câte o altă stradă.

Imediat după, cea în vârstă s-a descălțat și a plecat desculță, cu papucii în mână! Cea creață vorbea cu cineva, o voce masculină, din capătul celeilalte străzi”, a mai scris bucureșteanca.

A aflat ulterior că un vecin din bloc a permis accesul femeilor în miez de noapte, sub pretextul că ar lucra la o firmă de curierat.

Blocul, filat anterior de hoți

Femeia povestește că, în urmă cu două săptămâni, o femeie a intrat în bloc cu aceeași scuză, a livratorului, însă de această dată a stat de vorbă cu mai mulți vecini, cărora le-a pus diverse întrebări despre locatari și despre programul acestora.

”În data de 30 mai, în jur de ora 20:00 seara, o persoană de sex feminin, în jur de 40 de ani, de conformație slabă, păr creț, tuns scurt, în blugi și tricou, la vreo 40 de ani, ochi albaștri sau verzi, a intrat în bloc, posibil tot prin metoda ”glovo” și a început să sune pe la uși, să întrebe diverse, inclusiv despre cine și unde stă și dacă sunt acasă și când.

În seara incidentului, 30 mai și în ziua următoare, 31 mai, am discutat cu majoritatea vecinilor de pe stradă și cu toți din bloc. O parte din vecinii din bloc s-au mulțumit cu ”cel mai probabil că a fost doar o femeie disperată care își căuta bărbatul plecat la vreo amantă”, că ”hoții nu vin seara să testeze terenul”.

Am sunat și atunci și azi la Secția 5 de Poliție, le-am explicat situația, mi-au spus că evident că am de ce să-mi fac griji, că este semn clar de filaj pentru hoți. În baza recomandărilor poliției, am făcut afișe, le-am lipit pe fiecare etaj din bloc, le-am dat mesaje pe whatsapp și am discutat și cu vecinii de pe stradă”, mai arată postarea.

