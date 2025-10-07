Rețea de hoți de mașini de lux, destructurată de poliția italiană. DIICOT, implicat în anchetă. Printre arestați, și români

Rețea de hoți de mașini de lux, destructurată de poliția italiană FOTO X/@CP24

Autoritățile din Italia, Spania și Belgia au arestat nouă membri ai unei bande de hoți est-europeni care furau mașini de lux de ultimă generație și le transportau ilegal în Dubai pentru revânzare, au declarat marți, 7 octombrie, autoritățile italiene și europene, scrie Reuters.

Banda vâna mașinile în stațiuni de vacanță precum Forte dei Marmi și Cortina din Italia și Marbella din Spania. Vehiculele erau echipate apoi cu dispozitive de urmărire, permițând hoților să atace ulterior, a declarat poliția din Italia într-un comunicat.

Mașinile - majoritatea modele Range Rover, Lexus și Toyota - au fost apoi conduse în Belgia, unde numerele de șasiu au fost modificate și li s-au adăugat plăcuțe de înmatriculare false sau clonate, înainte de a fi expediate din portul Anvers, au adăugat aceștia.

Ofițerii au confiscat patru mașini furate, kituri pentru clonarea cheilor auto, dispozitive de bruiaj și alte echipamente folosite pentru deschiderea mașinilor, neutralizarea sistemelor de alarmă și GPS ale acestora și demontarea transponderelor de securitate pentru a preveni urmărirea ulterioară a vehiculelor furate.

Operațiunea de marți a vizat 24 de suspecți, majoritatea din Republica Moldova, dar și din Rusia, România și Ucraina, șase dintre aceștia fiind reținuți, iar trei plasați în arest la domiciliu, au declarat carabinierii, care au condus anchetele.

Cum a fost condusă ancheta

Furturi bine țintite a peste o sută de vehicule de mare valoare, în valoare totală estimată la cel puțin 3 milioane EUR, au avut loc în Italia, Spania, Belgia, Țările de Jos și alte țări ale UE. Eurojust a sprijinit o echipă comună de anchetă (JIT) a autorităților italiene și spaniole pentru a destructura grupul de crimă organizată (OCG), scrie Eurojust.

Grupul de Intervenție Criminală (OCG) era format în principal din suspecți moldoveni. Aceștia au vizat în mod specific evenimente de mare profil, de exemplu, știind că vor fi prezenți mulți proprietari de vehicule sport de lux. Membrii bandei au folosit echipamente sofisticate pentru a deschide mașinile și a neutraliza sistemele de alarmă și GPS. Suspecții au reușit, de asemenea, să demonteze transpondere de securitate pentru a preveni urmărirea ulterioară a vehiculelor furate.

După furturi, înainte de vânzarea mașinilor sport, au fost fabricate documente de proprietate și plăcuțe de înmatriculare false, de calitate profesională. Multe dintre vehiculele furate au fost expediate în containere către destinații din afara Uniunii Europene prin portul Anvers din Belgia. OCG este activă de la începutul anului 2024.

Investigațiile autorităților italiene și spaniole privind furturile individuale de mașini au relevat rapid un model și un modus operandi similare. Eurojust a coordonat investigațiile și a oferit sprijin transfrontalier începând cu octombrie 2024 și a contribuit la înființarea și finanțarea JIT. Agenția a coordonat, de asemenea, astăzi o acțiune comună, permițând colaborarea cu autoritățile belgiene.

Europol a coordonat faza internațională a investigațiilor, reunind anchetatori din toate țările implicate și găzduind reuniuni operaționale la sediul său. Europol a sprijinit, de asemenea, autoritățile naționale cu analize și schimb de informații și va continua să ofere sprijin la fața locului în timpul acțiunilor ulterioare.

În timpul zilei de acțiune, au fost percheziționate aproape douăzeci de locuri și au fost confiscate patru vehicule, precum și plăcuțe de înmatriculare false din diferite țări. În plus, au fost confiscate kituri pentru clonarea cheilor auto sau dispozitive pentru a sparge vehiculele și echipamente pentru a bruia și perturba semnalele electronice, precum și peste 180.000 EUR în numerar și criptomonede.

Operațiunile au fost efectuate la cererea și de către următoarele autorități:

- Italia: Parchetul Public (PP) Reggio Emilia; Carabinieri - Comandamentul Provincial Reggio Emilia (cu sprijinul financiar al proiectului @ON al Direcției de Investigații Antimafie (DIA) finanțat de Comisia Europeană), susținut de Serviciul de Cooperare Internațională a Poliției (SCIP) al Ministerului de Interne - SI.RE.NE și Diviziile INTERPOL

- Spania: Judecătorul de Instrucțiune nr. 5 din Marbella; PPO Regional Marbella; Guardia Civil – UCO - unitate specializată împotriva criminalității organizate rutiere

- Belgia: Judecătorul de Instrucțiune al Tribunalului din Anvers; PPO Anvers; Poliția Judiciară Federală Anvers

- România: Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT)

