Rețea de peste 20 de români, prinsă la Fontana di Trevi. Înșelau turiștii prin "alba-neagră" și furturi din buzunare

Hoții acționau la Fontana di Trevi FOTO museumsrome.com/

O rețea de 20-30 de cetățeni români destructurată de carabinierii din Roma. Aceștia înșelau turiștii prin jocul „alba-neagra” a fost destructurată de carabinieri, după o anchetă declanșată în zona Fontana di Trevi.

Gruparea era bine organizată, cu roluri precise și complici care simulau câștiguri pentru a atrage victimele.

Ancheta a început când polițiștii italieni care patrulau în zona Fontana di Trevi au observat 3 persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 35 de ani, care ademeneau turiștii prin crearea de câștiguri false pentru a-i înșela și a obține beneficii financiare.

Modul de a acționa se baza pe jocul „alba-neagra”, iar rețeaua era foarte bine organizată, relatează Il Messaggero, citat de Antena 3 CNN.

Cetățenii români, între douăzeci și treizeci de persoane, stăteau la pândă de-a lungul drumurilor de acces către zona monumentului pentru a înșela, dar printre ei se aflau și unii care furau din buzunarele turiștilor.

Pe lângă cei care organizau jocurile și clienții falși care atrăgeau turiștii, mai existau și membri ai rețelei de români care aveau ca sarcină să-și anunțe complicii de apariția polițiștilor și să evacueze zona.

Carabinierii au identificat aproximativ o sută de persoane de la începutul anului și au pus sub sechestru diverse echipamente de jocuri de noroc și venituri ilicite. Zona cea mai afectată de acest fenomen este cea din apropiere de Fontana di Trevi.

