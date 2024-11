Alertă pe centura Capitalei! Hoții au aruncat cuie pe șosea. Ce s-a întâmplat după ce mașina unei familii a făcut pană

O bandă de hoți a aruncat cuie pe centura Capitalei, cu intenția de a sparge cauciucurile mașinilor, pentru a le face să oprească și, apoi, pentru a le putea jefui.

Un asemenea incident a fost relatat de un șofer din Craiova, care își conducea automobilul spre Aeroportul Henri Coandă, de la Otopeni, informează Știrile ProTv.

Mașina care a făcut pană era condusă de un bărbat, iar pe bancheta din spate se aflau o femeie (sora șoferului), precum și fiica femeii, care dormea.

Imediat după ce a simțit că are pană, șoferul a oprit mașina și a coborât, fără a bănui că poate fi victima unui jaf. Și-a scos din portbagaj lucrurile pentru a putea folosi roata de rezervă. Dar, în timp ce schimba roata spartă, a văzut cum un necunoscut deschide portiera șoferului.

„Când m-am uitat în lateral, am văzut o persoană cu fața acoperită. Am alergat după el, iar când am ajuns la jumătatea drumului am mai văzut încă 4-5 persoane”, a declarat șoferul mașinii care a făcut pană.

Surprinși probabil de reacția șoferului, care a încercat să-i rețină, hoții au dispărut.

„Când se folosesc diferite dispozitive artizanale pentru a produce pană, este evident că la viteză mare sau în situații de rulare a autoturismului pe acea porțiune poate să ducă și la accidente rutiere. Recomandarea noastră este ca, în astfel de situații, șoferii, în primul rând, să securizeze habitaclul mașinii, iar dacă coboară din mașină să o închidă de la telecomandă. Dacă văd situații suspecte, să nu ezite să sune la 112", a explicat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.

Șoferul care a relatat incidentul de pe centura Capitalei a depus plângere la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov. Nu se știe încă dacă autorii tentativei de jaf au fost identificați.

Ads