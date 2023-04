Au început filmările pentru al doilea sezon din ”Casa Dragonului”. Lista actorilor ce vor apărea pe marile ecrane

FOTO Facebook/ House of Dragon

Filmările pentru sezonul al doilea al serialului "Casa dragonului/ House of the Dragon", producţie HBO Original, au început în Marea Britanie, la studiourile Leavesden. Bazat pe „Foc şi sânge/ Fire & Blood” al lui George R.R. Martin, serialul se desfăşoară cu 200 de ani înaintea evenimentelor din "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" şi spune povestea Casei Targaryen.

Ryan Condal, co-creator/showrunner/executive producer, a declarat: "Casa dragonului revine. Suntem încântaţi să ne reîncepem filmările alături de colegi care fac deja parte din familia originală, dar şi membri noi ai echipei, atât în faţa, cât şi în spatele camerei. Toate personajele voastre favorite vor reîncepe să facă planuri conspiraţionale la mese de consiliu, vor porni în marş cu armatele şi-şi vor aduce dragonii la luptă. Suntem nerăbdători să vă arătăm tot ce pregătim".

La primul sezon, "Casa dragonului" a lansat un program de mentorat pentru cursanţii de producţie pe platourile de filmare. Acum, când filmările pentru cel de-al doilea sezon au început, serialul şi-a deschis din nou porţile pentru WBD Access Director Shadows, iar doi regizori emergenţi, B Welby şi Ebele Tate, vor avea oportunitatea de a-şi perfecţiona abilităţile şi de a învăţa de la una dintre cele mai bune echipe de producţie din industrie.

Distribuţia sezonului 2 este formată din: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, and Rhys Ifans. Additional returning cast includes Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall şi Matthew Needham.