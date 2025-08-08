Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 13:24
508 citiri
Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi
Vaccinul împotriva HPV va putea fi cumpărat ditrect din farmacii FOTO Pixabay

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, 8 august, o ordonanță care simplifică procedura de decontare a vaccinului anti-HPV, pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, a anunțat Ministerul Sănătății.

Modificările legislative adoptate introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Fondurile necesare pentru decontarea vaccinului anti-HPV și pentru serviciile de screening pentru cancerul de col uterin vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin intermediul Ministerului Sănătății.

„Astfel, se asigură continuitatea acestor programe și un acces mai ușor al pacienților la tratamente și consultații specializate”, se mai arată în comunicat.

Alte prevederi adoptate

În paralel, s-au aprobat patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, măsuri fundamentale pentru protecția pacienților și a personalului sanitar.

Între acestea sunt normele de organizare a activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare, dar și metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale. De asemenea, au fost stabilite atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice pentru personalul sanitar și metodologiile pentru supravegherea infecțiilor și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice.

Cu cât ar urma să fie majorat bugetul CNAS ca urmare a extinderii categoriilor care contribuie la sistemul de asigurări de sănătate
Cu cât ar urma să fie majorat bugetul CNAS ca urmare a extinderii categoriilor care contribuie la sistemul de asigurări de sănătate
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Remus Moldovan, afirmă că în urma extinderii categoriilor care contribuie la sistemul de asigurări de sănătate,...
Cazul Laviniei Vlad din perspectiva unei supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: ”N-am uitat că ne-ați lăsat să murim în spitalele nevindecării”
Cazul Laviniei Vlad din perspectiva unei supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: ”N-am uitat că ne-ați lăsat să murim în spitalele nevindecării”
Cazul Lavinei Vlad, pacienta cu arsuri infectată cu o bacterie și o ciupercă la Spitalul Floreasca din București, a fost comentat duminică, 3 august, de o supraviețuitoare a incendiului de la...
#HPV, #vaccin HPV, #decontare vaccin, #CNAS , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Regina Elvetiei", decizie neasteptata: s-a aflat totul
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit sa foloseasca bomba nucleara comerciala
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  2. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  3. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”
  4. Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”
  5. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict, în propria casă
  6. Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
  7. Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
  8. Mai mulți judecători se reîntorc în sistem. Decretele privind magistrații, semnate vineri de președintele Nicușor Dan
  9. Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi
  10. Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație