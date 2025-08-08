Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi

Vaccinul împotriva HPV va putea fi cumpărat ditrect din farmacii FOTO Pixabay

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, 8 august, o ordonanță care simplifică procedura de decontare a vaccinului anti-HPV, pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, a anunțat Ministerul Sănătății.

Modificările legislative adoptate introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Fondurile necesare pentru decontarea vaccinului anti-HPV și pentru serviciile de screening pentru cancerul de col uterin vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin intermediul Ministerului Sănătății.

„Astfel, se asigură continuitatea acestor programe și un acces mai ușor al pacienților la tratamente și consultații specializate”, se mai arată în comunicat.

Alte prevederi adoptate

În paralel, s-au aprobat patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, măsuri fundamentale pentru protecția pacienților și a personalului sanitar.

Între acestea sunt normele de organizare a activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare, dar și metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale. De asemenea, au fost stabilite atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice pentru personalul sanitar și metodologiile pentru supravegherea infecțiilor și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice.

Ads