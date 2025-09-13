Virus comun, foarte răspândit pe glob, asociat cu mai multe tipuri de cancer. ”România rămâne mult în urmă”

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:08
Virus comun, foarte răspândit pe glob, asociat cu mai multe tipuri de cancer. ”România rămâne mult în urmă”
Medic care face un vaccin

Virusul Papiloma Uman (HPV) este unul dintre cele mai răspândite pe glob, cu peste 200 de tulpini identificate, dintre care 14 sunt considerate cu risc cancerigen mare. Infecția cu HPV este adesea asimptomatică. Prevenția este esențială în controlul infecției, iar vaccinarea anti-HPV reprezintă cea mai eficientă metodă de protecție împotriva tulpinilor cu risc cancerigen.

Multe dintre tulpinile descoperite de oamenii sunt considerate cu risc scăzut și duc la apariția unor negi benigni sau nu provoacă niciun fel de simptom. 14 dintre cele peste 200 de tipuri sunt tratate în lume medicală drept cu risc cancerigen mare, capabile să pătrundă în celulele umane și să afecteze ADN-ul. Cel mai îngrijorător aspect legat de HPV este faptul că anumite tipuri, în special 16 și 18, au o legătură directă și bine documentată cu apariția cancerului.

”Particularitatea infecției cu HPV este că, de cele mai multe ori, trece neobservată. Virusul poate persista ani de zile fără simptome vizibile. Când vorbim despre HPV, gândul ne duce imediat la cancerul de col uterin.

Într-adevăr, peste 95% dintre cazurile de cancer de col sunt provocate de acest virus. Dar realitatea este că HPV nu se limitează numai la femei și la această localizare. Același virus poate cauza și: cancer orofaringian (la nivelul gâtului, amigdalelor, bazei limbii). Acest tip de cancer este în creștere alarmantă la persoanele tinere, chiar fără factori clasici de risc precum fumatul sau consumul de alcool; cancer bucal; cancer anal, penian și vulvar. In cazul cancerelor de gât, primele semne pot fi discrete: un nodul (ganglion) la nivelul gâtului, durere la înghițire, răgușeală persistentă sau durere în ureche.

Din păcate, aceste simptome apar, de obicei, atunci când boala este deja avansată”, a precizat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic specialist ORL.

Specialista subliniază că „HPV nu este numai problema femeilor”, ci ”vorbim de un virus care poate afecta grav sănătatea oricui, femei și bărbați, tineri sau adulți”, iar singura apărare împotriva lui o reprezintă vaccinarea.

”Studiile internaționale arată clar că vaccinarea reduce semnificativ numărul de leziuni precanceroase și cancere asociate HPV. România rămâne mult în urmă la capitolul vaccinării anti-HPV, în timp ce numărul cazurilor de cancer asociate acestui virus este în creștere”, mai declară medicul Daniela Ionescu.

