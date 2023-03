Nepotul lui Ilie Balaci, cinci săptămâni în comă după Covid. Cum se numește boala pe care a dezvoltat-o

Hristu Trică, nepotul cel mare al regretatului Ilie Balaci, a avut o cumpănă cumplită din cauza unor complicații cauzate de Covid.

Mama sa, Lorena, fosta soție a lui Eugen Trică, a povestit că a fost la un pas să-și pairdă băiatul.

„Am avut o încercare anul trecut foarte mare. Cu Hristu. Nu vreau să vorbesc foarte mult. Am trecut-o, așa, ca pe un capitol din ăsta de experiență pur de viață. Experiență care nu că m-a adus aproape de Dumnezeu. Dacă mai trebuia Dumnezeu să-mi arate niște lucruri, mi le-a arătat.

A avut Hristu o problemă medicală. Cinci săptămâni de comă. Aproape mort. Și o revenire miraculoasă. Deci, o revenire fix de puterea lui Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu. Eu, de-a lungul timpului, chiar dacă nu par, eu sunt foarte apropiată de Dumnezeu. Eu țin post.

Nu sunt un om care să rupă ușile bisericilor, dar sunt un om care nu mă culc, indiferent de cât de târziu, până nu am rugăciunile mele și discuția mea cu Dumnezeu. Ce se întâmplă cu Hristu, în ziua de astăzi, este o minune de la Dumnezeu”, a spus Lorena Balaci la podcastul lui Ameri Nasrin, conform fanatik.ro.

Tănărul actor a decis să facă un film după experiența prin care a trecut. „O să fie un film treaba asta. Hristu o să facă un film, de asta nu vreau să vorbesc foarte mult. A început de la Covid. O boală post virală. A început de la Covid- luat în râs de unii. Pentru prima dată, a fost diagnosticat în februarie 2022 cu Covid. Eu n-am avut. Eu sunt vaccinată. Pe data de 5 mai, s-au declanșat niște abcese cerebrale. Într-o zi n-a mai putut să se trezească.

El stă cu Letiția, cu iubita lui. M-a sunat Letiția, am chemat Salvarea. Am plecat imediat din Colentina. Ei stau Dorobanți. A venit Salvarea, l-a dus la spital. I-au făcut un CT. Asta după ce șase ore am așteptat testele toxicologice.

La CT s-au văzut două formațiuni pe creier. A doua zi, la RMN, s-au văzut mai multe formațiuni. Nu mai avusese niciun alt virus în corp decât cel de la Covid. În mintea era așa. Sindrom de burnout, pentru că el muncea foarte mult. Era angajat la Teatrul Național din Brașov. Nu avea o viață simplă acolo. Mai juca în niște piese în București. Era și la anul I de master. Făcea naveta.

Gradul lui de extenuare era destul de ridicat. În primă fază, când l-am văzut cum era, am crezut că e vorba de o meningită. Pentru că l-am întrebat dacă îl deranjează lumina. Mă duceam țintit la cerebral. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă.

Inițial, nu au știut ce este, până i s-a pus un diagnostic concret. Boala asta pe care el a dezvoltat-o se numește ADEM. Medicii era neputincioși și rezervați. A avut parte de niște neurologi extraordinari de buni. Era și o comă indusă pe lângă coma lui. Vorbeam cu el. Mă duceam să-i citesc. Îi spuneam povești”, a dezvăluit Lorena Balaci, care a mai precizat că fiul ei slăbise 25 de kilograme cât a stat în spital.