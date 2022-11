Tot ce trebuie să știi despre Huawei AppGallery și HUAWEI nova 10 Pro

Vrei să-ți achiziționezi noul telefon HUAWEI nova 10 Pro, dar nu știi ce este Huawei AppGallery și cum funcționează? Iată tot ce trebuie să știi despre această platformă de aplicații, cum se utilizează și de ce este una dintre cele mai sigure din lume, dar și care sunt principalele caracteristici ale noului HUAWEI nova 10 Pro.

Ce este Huawei AppGallery și cum se poate utiliza

Huawei le oferă utilizatorilor privilegiul unei experiențe plăcute cu AppGallery. Având milioane de utilizatori activi, zilnic, cu o creștere majoră în ultima perioadă, AppGallery a ajuns în Top 3 platforme de aplicații la nivel global.

AppGallery este un ecosistem inteligent și inovator care le permite dezvoltatorilor să creeze aplicații și experiențe unice pentru utilizatori.

De exemplu, prin intermediul HMS interconectat poți beneficia de o experiență inteligentă și continuă, indiferent că folosești un telefon, o tabletă sau computerul Huawei. Dacă ești o persoană ocupată, care adoră multi-taskingul, atunci trebuie să știi că ai posibilitatea de a utiliza aplicațiile de pe multiple dispozitive, pentru o productivitate mai mare.

AppGallery este utilizat zilnic de milioane de consumatori. A câștigat deja încrederea a mii de parteneri de la nivel global și are peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar. Peste 5,75 de milioane de dezvoltatori din întreaga lume s-au înregistrat pentru a se alătura Huawei Developer Alliance, ceea ce a condus la integrarea a peste 216.000 de aplicații cu HMS Core la nivel global.

Ads

În AppGallery vei găsi un număr mare de aplicații de calitate superioară, din numeroase domenii, care îți oferă experiențe unice, indiferent de dispozitivul Huawei pe care-l folosești.

În plus, dacă folosești mai multe dispozitive Huawei, sau îți schimbi dispozitivul, cu ajutorul Huawei Phone Clone vei putea transfera, simplu și rapid, toate aplicațiile pe care le folosești și le ai pe dispozitivul actual.

AppGallery, un serviciu sigur și ușor de utilizat

Huawei își ia în serios angajamentul pentru securitate în mediul digital, deoarece dorește ca toți utilizatorii să se bucure de un mediu sigur, privat și securizat în AppGallery.

Prin urmare, AppGallery asigură securitatea datelor private. Orice aplicație urcată în AppGallery trece printr-un proces riguros de verificare, monitorizare, certificare și reinspectare înainte de a ajunge la utilizatori. În acest fel Huawei blochează toate aplicațiile care sunt periculoase și care pot conține viruși. În plus, se efectuează zilnic verificări de securitate pentru a detecta eventuale nereguli care pot afecta aplicațiile.

Ads

În ceea ce privește confidențialitatea datelor din diverse aplicații, se scanează permanent datele pentru a detecta din timp eventuale vulnerabilități și nereguli din cadrul aplicațiilor. Toate datele utilizatorilor europeni sunt stocate în Europa, conform reglementărilor în vigoare.

Un alt avantaj al sistemului de clasificare al aplicațiilor din AppGallery este acela că oferă un mediu sigur și sănătos de descărcare a aplicațiilor pentru minori. De asemenea, Huawei a introdus o funcție „Memento pentru părinți”, astfel încât copiii să fie liberi să folosească dispozitivele Huawei fără intruziunea unor aplicații nepotrivite sau neintenționate.

Ce aplicații cuprinde AppGallery

AppGallery îți oferă posibilitatea de a alege aplicații dintr-o gamă extinsă de aplicații de top și servicii profesioniste, din orice domeniu. Printre acestea se numără domenii precum: banking, transport, jocuri, divertisment și nu numai.

Ads

Astfel, poți instala aplicații pentru gestionarea finanțelor, precum: Revolut, New Raiffeisen Smart Mobile, George Romania, YOU BRD, BT Pay, Garanti și Unicredit.

Cei care sunt în căutare de distracție, se pot bucura de aplicații precum Telegram, TikTok, Antenaplay, Voyo, Orange TV Go, Huawei Video și Tidal și multe altele. Tot în AppGallery vei găsi aplicații care acoperă toate aspectele vieții tale sociale precum: Tinder, Viber, Snapchat, Bolt Food, Lidl Plus, Kaufland, Carrefour, Up Mobil, MyEdenred, Tazz.

Iar pentru cei care sunt pasionați de călătorii, aplicații precum Petal Maps, Trip.com, Agoda și Ryanair, și nu numai, se vor dovedi extrem de folositoare.

Iar dacă vei întâmpina dificultăți în ceea ce privește descărcarea aplicațiilor în telefon, tot ce trebuie să faci este să scanezi QR codul de mai jos și vei fi direcționat automat spre contul de Whatsapp unde vei primi răspuns de la echipa de suport a AppGallery.

Ads

Cum poți descărca aplicația H&M din AppGallery

Una dintre cele mai populare aplicații de fashion din AppGallery este H&M. Pentru a o descărca trebuie să deschizi AppGallery din telefonul tău Huawei.

Apoi, în bara de căutare tastează H&M (poți tasta și doar HM sau hm) și ți se va afișa aplicația. Nu îți mai rămâne decât să apeși butonul “Install” și să aștepți ca aplicația să se instaleze. Totul durează doar câteva momente.

După ce s-a instalat, apasă butonul Open și bucură-te de aplicația H&M pe telefonul tău.

HUAWEI nova 10 Pro, un telefon potrivit pentru orice persoană

HUAWEI nova 10 Pro, telefonul lansat la finalul lunii septembrie, are un design original Star Orbit Ring și adoptă un nou design Star Orbit Craft, care aduce mai multă strălucire texturii acestuia, făcându-l mai catifelat. Telefonul este disponibil în două nuanțe: Starry Silver și Starry Black.

Telefonul are un spațiu de stocare internă de 125 sau de 256 de GB, precum și o memorie de 8 GB de RAM.

Ads

Ecranul telefonului este unul viu colorat, care oferă o îmbunătățire spectaculoasă a detaliilor imaginilor, jocurilor sau filmelor. Acesta poate reda 1,07 miliarde de culori, are o rată de refresh ridicată de până la 120 Hz și o rată de eșantionare tactilă de 300 Hz.

Camera foto a telefonului este dedicată pasionaților de arta fotografică. Cu ajutorul Multi-Vision Photography, Huawei aduce obiective de înaltă calitate pentru camera frontală dublă. Aceasta este prima cameră frontală cu autofocus și unghi ultra-larg de 60 MP din industrie.

Telefonul acceptă un unghi larg de 100 de grade și calitate video 4K, oferind o rezoluție și o sensibilitate la lumină excelente. Camera frontală, dedicată portretelor, este de 8 MP, o altă premieră în industrie, și dispune de un zoom optic 2X și zoom digital de până la 5X.

O altă noutate o reprezintă prima cameră frontală din industrie cu AF instantaneu și detecție în patru faze (QPD), în care fiecare pixel este dedicat fotografierii și focalizării. Față de un obiectiv cu autofocus obișnuit, aceasta promite o creștere cu 30% a vitezei de focalizare îmbunătățind considerabil rezoluția imaginilor. Pentru fotografiile mobile (în mișcare) compoziția cadrului XD Fusion îmbunătățește fiecare scenariu: fotografii cu iluminare frontală, iluminare din spate și HDR cu expunere multiplă, pentru a obține efecte bokeh delicate, ajutând utilizatorii să surprindă portrete close-up clare și nu numai.

Camera principală a telefonului HUAWEI nova 10 Pro vine cu un sistem Ultra Vision Photography de 50 MP care adoptă matricea filtrelor de culoare RYYB Huawei, pentru un aport de lumină cu 40% mai mare. În plus, acceptă AF instantaneu și detecție în patru faze, alături de tehnologia zero shutter-lag (ZSL), care oferă fotografii ideale în medii cu lumină scăzută, precum și funcția AI Snapshot pentru a surprinde fiecare moment.

Pentru cei care vor sa realizeze videoclipuri, camera principală a telefonului vine cu funcția Follow Focus care fixează și urmărește subiectul filmat. Chiar dacă acesta este fixat temporar, focalizarea va rămâne în continuare pe el când va reapărea în cadru.

Ads