Huawei a lansat în China Watch Air, un nou ceas inteligent care se remarcă prin dimensiunile reduse. Dispozitivul are o grosime de numai 6,9 mm și cântărește aproximativ 27 de grame, fiind prezentat drept cel mai subțire smartwatch produs până acum de companie.

Modelul a fost anunțat în cadrul evenimentului dedicat telefonului Mate 90 Air și păstrează numeroase funcții întâlnite pe ceasurile Huawei mai scumpe. Printre acestea se numără monitorizarea sănătății, înregistrarea activităților sportive și un ecran AMOLED cu luminozitate ridicată.

Watch Air va fi disponibil în China începând cu 4 decembrie, la un preț de aproximativ 375 de dolari. Deocamdată, Huawei nu a comunicat dacă dispozitivul va fi comercializat și pe piețele internaționale.

Ce oferă Huawei Watch Air și cum a fost redusă grosimea ceasului

Pentru noul model, Huawei a ales o carcasă pătrată, cu margini rotunjite, realizată din aliaj de titan. Construcția include și titan TC4, un material folosit pentru rezistența sa. Ceasul va fi disponibil în variantele negru, argintiu și auriu, cu mai multe opțiuni de curele.

Ecranul AMOLED măsoară 1,92 inchi și are margini de 1,4 mm, ocupând aproximativ 86% din suprafața frontală. Luminozitatea maximă anunțată este de 3.500 de niți, iar tehnologia LTPO 2.0 permite ajustarea automată a ratei de reîmprospătare pentru reducerea consumului de energie.

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Una dintre provocările unui asemenea design este integrarea bateriei într-o carcasă foarte subțire. Huawei a folosit o baterie cu structură stratificată și conținut ridicat de siliciu, adaptată dimensiunilor dispozitivului.

Potrivit companiei, autonomia ajunge la aproximativ cinci zile în condiții obișnuite de utilizare. Ceasul acceptă și încărcare rapidă, iar zece minute de alimentare ar trebui să ofere suficientă energie pentru o zi de funcționare.

La capitolul sănătate, Watch Air include verificări rapide ale unor indicatori și funcții care evaluează riscuri asociate diabetului sau nivelurilor ridicate de acid uric. Datele sunt însoțite de interpretări generate cu ajutorul inteligenței artificiale, însă aceste estimări nu înlocuiesc investigațiile medicale.

Ceasul poate înregistra și activități sportive, inclusiv ciclism și schi, oferind informații despre antrenamente.

Huawei Watch Air rulează HarmonyOS și poate interacționa cu alte dispozitive din ecosistemul companiei. Utilizatorii pot consulta notificările, sincroniza informațiile despre sănătate și accesa anumite funcții de control pentru dispozitivele conectate.

Lansarea internațională și eventualele prețuri pentru Europa nu au fost încă anunțate.

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