De ce Huawei WATCH GT5 Pro este mai mult decât un simplu smartwatch: 2 săptămâni de autonomie și funcții care fac diferența! Review complet + ofertă specială

Colegii de la Huawei ne-au oferit ocazia de a încerca noul ceas GT5 Pro care se lansează chiar astăzi, 19 septembrie 2024.

Am avut ocazia să testez noul Huawei WATCH GT5 Pro 46mm și, după câteva săptămâni de utilizare, pot spune că este un dispozitiv care îmbină perfect designul premium cu funcționalitățile avansate pentru sport și sănătate.

Având o construcție solidă din titan și ceramică, ceasul reușește să fie la fel de elegant pe cât este de robust, iar durata de viață a bateriei de până la două săptămâni este un adevărat avantaj pentru cei care nu vor să-și facă griji că vor rămâne fără baterie la mijlocul zilei.

Pe parcursul acestui review, voi explora în detaliu toate aspectele importante ale acestui ceas, de la design și construcție, până la funcțiile avansate de monitorizare a sănătății și performanțele sale în activitățile sportive.

Dacă ești în căutarea unui smartwatch care să-ți ofere atât un aspect premium, cât și funcționalități smart, Huawei WATCH GT5 Pro s-ar putea să fie exact ce ai nevoie.

Design

Primul lucru care m-a impresionat la Huawei WATCH GT5 Pro 46mm a fost designul său. Carcasa din titan îi conferă un aspect elegant și modern, în timp ce elementele ceramice adaugă un aer de rafinament. În ciuda aspectului său robust, ceasul se simte surprinzător de ușor pe încheietură, cântărind doar 53 de grame fără curea. Am încercat atât varianta cu brățara din fluoroelastomer, cât și cea cu brățara din titan, și pot spune că fiecare oferă o experiență diferită. Fluoroelastomerul este mai confortabil pentru activități sportive, în timp ce titanul adaugă un plus de stil pentru ocazii mai formale.

Ecranul AMOLED de 1.43 inch este vibrant și clar, iar rezoluția de 466 x 466 pixeli face ca toate elementele afișate să arate impecabil. Fie că este vorba de notificări, date despre sănătate sau pur și simplu afișarea orei, totul este lizibil și bine conturat. De asemenea, am apreciat funcția de ajustare automată a luminozității, care face ca ecranul să fie perfect vizibil, indiferent de condițiile de lumină. În ansamblu, designul Huawei WATCH GT5 Pro reușește să îmbine eleganța cu funcționalitatea, făcându-l potrivit pentru orice ocazie.

Funcții

Huawei WATCH GT5 Pro 46mm vine echipat cu o mulțime de funcții care îți fac viața mai ușoară și îți permit să-ți monitorizezi starea de sănătate și activitatea fizică în mod eficient. Funcția ECG este una dintre cele mai avansate pe care le-am întâlnit la un smartwatch, oferindu-mi posibilitatea de a monitoriza activitatea cardiacă cu precizie.

În plus, monitorizarea ritmului cardiac și a nivelului de oxigen din sânge se fac în timp real, oferind o imagine de ansamblu asupra stării mele de sănătate.

Ceasul excelează și în zona sportivă, oferind o varietate de moduri de antrenament pentru diferite tipuri de sport. În timpul antrenamentelor, am apreciat feedback-ul în timp real și sugestiile oferite pentru a-mi îmbunătăți performanțele.

Huawei WATCH GT5 Pro vine echipat cu o serie de funcții avansate, făcându-l potrivit pentru sportivi de toate nivelurile.

Una dintre cele mai impresionante caracteristici este suportul pentru sporturi la nivel profesionist, oferind analize detaliate pentru alergare și ciclism. Funcții precum Running Form Analysis îți permit să îți evaluezi tehnica de alergare și să primești sfaturi personalizate pentru a-ți îmbunătăți performanța. Navigarea GPS prin Trail Running a fost extrem de utilă în timpul antrenamentelor pe teren accidentat, oferind rute precise și ghidare pe tot parcursul.

Ceasul dispune de o localizare precisă, datorită tehnologiei HUAWEI Sunflower, care îmbunătățește acuratețea GPS-ului, ideal pentru activitățile în aer liber. Pentru pasionații de sport, GT5 Pro oferă peste 100 de tipuri de antrenamente, inclusiv scufundări de până la 40 de metri sub apă, datorită rezistenței la apă 5ATM și IP68. O altă funcție inovatoare este harta și tracking-ul pentru terenurile de golf locale, oferind detalii pentru cluburi precum Bucharest Golf Club, urmând ca și alte locații să fie adăugate în curând.

Pe partea de sănătate, ceasul vine cu un sistem EKG îmbunătățit, oferind analize detaliate ale ritmului cardiac. Sistemul HUAWEI TruSense măsoară cu precizie pulsul, nivelul de oxigen din sânge (SpO2) și respirația, oferind un sumar complet de sănătate.

Cu funcții precum monitorizarea somnului și a nivelului de stres, ceasul nu se rezumă doar la antrenamente fizice. M-am bucurat și de funcția de exerciții de respirație care m-a ajutat să mă relaxez după o zi agitată.

Performanță

Huawei WATCH GT5 Pro 46mm impresionează nu doar prin design, ci și prin performanță. Cu o durată de viață a bateriei de până la 14 zile în modul de utilizare maximă, ceasul reușește să reziste fără probleme în ritmul unei vieți aglomerate. În timpul testării, am folosit intens funcțiile de monitorizare a sănătății, notificările, și GPS-ul, dar ceasul a reușit să își păstreze autonomia fără a mă lăsa în pană de baterie. Este un avantaj imens pentru cei care nu vor să încarce dispozitivul în fiecare zi.

În ceea ce privește viteza de răspuns, ceasul funcționează fluid, fără lag sau întârzieri. Interacțiunea cu meniul și accesul la diverse funcții sunt rapide și intuitive, iar ecranul tactil răspunde prompt la comenzi. Funcțiile de fitness rulează fără cusur, oferind statistici în timp real fără a afecta semnificativ performanța generală.

Conectivitatea Bluetooth este stabilă și nu am întâmpinat probleme în sincronizarea ceasului cu telefonul. Fie că îl folosești pentru monitorizarea sănătății, activități sportive sau pur și simplu pentru a primi notificări, Huawei WATCH GT5 Pro oferă o performanță de top, fiind un companion de încredere în orice situație.

Conectivitate

Conectivitatea este unul dintre punctele forte ale Huawei WATCH GT5 Pro 46mm. Este compatibil atât cu telefoanele Android, cât și cu cele iOS, ceea ce îl face accesibil pentru un spectru larg de utilizatori. Am testat ceasul cu un telefon Android, iar sincronizarea a fost rapidă și fără bătăi de cap. Bluetooth 5.2 asigură o conexiune stabilă și fără întreruperi, fie că este vorba de primirea notificărilor sau de utilizarea funcțiilor de fitness.

GPS-ul integrat funcționează excelent, fiind precis în înregistrarea traseelor și a distanțelor parcurse în timpul antrenamentelor în aer liber. Am folosit această funcție în timpul alergărilor și plimbărilor, iar traseele au fost mapate cu acuratețe. De asemenea, am apreciat funcția NFC, care adaugă un plus de comoditate pentru plăți și alte servicii compatibile.

În ceea ce privește notificările, ceasul afișează mesaje, apeluri și notificări de la diverse aplicații direct pe ecran. Microfonul și difuzorul integrate permit preluarea apelurilor, un plus atunci când nu poți accesa rapid telefonul. Toate aceste funcții de conectivitate fac din Huawei WATCH GT5 Pro nu doar un dispozitiv de fitness, ci și un adevărat asistent smart.

Experiența Huawei Watch GT5 Pro la munte

Am avut ocazia să testez Huawei WATCH GT5 Pro 46mm în timpul unei drumeții pe munte, și pot spune că acest ceas a fost un companion de nădejde. Încă de la început, GPS-ul integrat s-a dovedit a fi extrem de precis, urmărind traseul în timp real și oferindu-mi date exacte despre distanța parcursă și altitudine. Pe măsură ce urcam, ceasul monitoriza în mod constant ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge, funcții esențiale la altitudini mai mari unde aerul este mai rar. Acest lucru mi-a permis să-mi gestionez efortul și să mă asigur că nu îmi forțez corpul peste limitele sale.

Un alt aspect care m-a impresionat a fost durata bateriei. Am pornit în drumeție cu bateria aproape plină și, chiar și după o zi întreagă de utilizare intensivă – cu GPS-ul pornit, notificări active și monitorizarea constantă a sănătății – bateria a rezistat fără probleme. După întoarcerea în cabană, ceasul mai avea încă suficientă energie, ceea ce a confirmat autonomia de până la 14 zile pe care Huawei o promite.

Funcția de monitorizare a stresului a fost de asemenea utilă.

După ce am ajuns în vârf, ceasul mi-a sugerat exerciții de respirație pentru a mă relaxa și a mă bucura de moment. Datorită rezistenței la apă și praf (5ATM, IP68), nu a trebuit să îmi fac griji în privința vremii schimbătoare de pe munte. Per total, Huawei WATCH GT5 Pro s-a dovedit a fi un partener fiabil, oferind o combinație de funcții avansate și o autonomie excelentă pentru aventurile în aer liber.

Preț & disponibilitate

Prețul smartwatch-ului este de 2,500 RON, iar produsul va fi disponibil atât pe Huawei Shop, cât și în majoritatea magazinelor de profil. Totuși, vă recomand să îl achizionați de pe magazinul oficial al producătorului, acolo unde aveți parte și de o mega promoție.

În perioada 19 septembrie – 31 octombrie, dacă achizionați ceasul prin acest LINK, veți primi cadou și o pereche de HUAWEI FreeBuds 5i + 12 luni de garanție extinsă + 3 luni membership HUAWEI Health.

Există și un pachet extra +49 Lei pentru Smart HUAWEI Scale 3; + 9,9 Lei pentru watch strap. Oferta se aplică și variantelor Standard, si celor Pro, în perioada menționată.

Concluzie

Huawei WATCH GT5 Pro 46mm se dovedește a fi un smartwatch impresionant, oferind un raport calitate-preț excelent. La un preț competitiv, ceasul reușește să ofere o combinație de funcții avansate, design premium și performanță de top. Carcasa din titan și ceramică, ecranul AMOLED vibrant și multiplele opțiuni de curea îi conferă un aspect sofisticat, potrivit atât pentru activitățile sportive, cât și pentru ocazii mai formale.

Pe partea de funcționalități, GT5 Pro iese în evidență cu monitorizarea avansată a sănătății, inclusiv ECG, ritm cardiac, nivel de oxigen din sânge și monitorizare a somnului. Toate acestea sunt integrate într-un mod ușor de utilizat, ceea ce face din acest ceas un partener de încredere pentru oricine își dorește să-și urmărească starea de sănătate în detaliu.

Funcțiile de conectivitate, precum GPS, NFC și sincronizarea cu smartphone-ul, îl transformă într-un adevărat asistent personal. Durata de viață a bateriei de până la 14 zile este un alt avantaj major, eliminând grija încărcării zilnice.

În concluzie, Huawei WATCH GT5 Pro 46mm este o alegere excelentă pentru cei care caută un smartwatch complet, capabil să îmbine funcțiile avansate cu un design elegant și o performanță de top.

