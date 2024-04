Imagini inedite: un jucător de tenis și-a primit banii cuveniți chiar pe teren

Hubert Hurkacz a câştigat turneul ATP 250 de la Estoril, învingându-l în finală, duminică, pe spaniolul Pedro Martinez. Polonezul a încasat 88.000 de euro, sumă care a fost transferată în contul său direct de pe teren, în timpul ceremoniei de premiere, relatează RMC Sport.

Hurkacz, în vârstă de 27 de ani, a câştigat al 11-lea titlu din carieră la Estoril

În timpul ceremoniei de înmânare a trofeului, preşedintele turneului i-a transmis lui Hurkacz premiul în bani prin transfer bancar de pe terenul de tenis.

Hurkacz a zâmbit surprins, dar totodată încântat să ia acasă un premiu frumos (88 125 de euro).

Hubi confirming the transfer (over 88k euros) is done 🤣 pic.twitter.com/co6flQWj3E