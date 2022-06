Mare surpriză la ATP Halle. Liderul mondial Daniil Medvedev n-a avut nici o șansă în finală

Polonezul Hubert Hurkacz, nr.12 mondial, a câştigat duminică turneul ATP 500 de la Halle (Germania), dotat cu premii totale în valoare de 2.134.520 de euro, după ce l-a învins în două seturi, 6-1, 6-4, pe rusul Daniil Medvedev, liderul mondial, informează AFP.

Medvedev nu a rezistat puternicului serviciu al lui Hurkacz (25 ani), care s-a impus după 1h şi 03 min.

Pentru Hubert Hurkacz este al cincilea trofeu ATP din carieră după tot atâtea finale jucate.

STILL UNDEFEATED IN A FINAL! 🏆🏆🏆🏆🏆@HubertHurkacz clinches his fifth title and first on 🌱 as he defeats Daniil Medvedev 6-1 6-4 in Halle!@ATPHalle | #TWO22 pic.twitter.com/R2KMw7hpAR