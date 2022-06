Un tenismen din Top 10 ATP își ”donează” așii. Ce va face la Wimbledon pentru poporul ucrainean

Cap de serie numărul 7 la Wimbledon şi semifinalist anul trecut, Hubert Hurkacz (locul 10 ATP) a anunţat că va dona 100 de euro pentru poporul ucrainean pentru fiecare as reuşit în cele două săptămâni de la Londra, informează lequipe.fr.

"Aş dori să anunţ că, începând de mâine (luni), mă angajez să donez 100 de euro pentru fiecare as pe care îl voi reuşi la Wimbledon pentru a ajuta poporul Ucrainei. Sper că serviciul meu va funcţiona bine! ", a scris el pe Twitter.

Polonezul în vârstă de 25 de ani îşi începe luni campania împotriva spaniolului Alejandro Davidovich Fokina. Învingător recent la Halle, este în prezent al treilea jucător care a reuşit cei mai mulţi aşi de la începutul sezonului (452), în urma americanilor John Isner şi Reilly Opelka.

