Căpitanul Franței, distrus de durere după finala cu Argentina: ”Am fost depășiți complet”

Căpitanul reprezentativei Franţei, Hugo Lloris, a declarat, duminică seară, că nu există cuvinte pentru a descrie durerea resimţită ca urmare a pierderii finalei Cupei Mondiale în faţa Argentinei. El a mai spus că toată lumea se simte epuizată, dar cu sentimentul că a dat tot.

"Nu există cuvinte pentru a descrie durerea. Antrenorul a avut o analiză globală, au fost cuvinte de încurajare din partea Preşedintelui Republicii. E greu să găseşti cuvintele, dar putem fi mândri de ceea ce am făcut de la început până la sfârşit. Nu am renunţat la acest turneu şi vom fi dat dovadă de multă rezistenţă în această finală.

Putem compara finala cu un meci de box, am mers lovitură cu lovitură. După cum ştim, diferenţa dintre un finalist şi un câştigător este enormă. Regretul pe care îl putem avea este această primă repriză, în care am fost depăşiţi complet. Am fost depăşiţi în toate aspectele jocului, în ciuda faptului că în repriza secundă am revenit cu alte intenţii.

Am simţit că există loc să întoarcem. Am reuşit, şi datorită talentului lui Kylian (Mbappe) care a ştiut să ducă echipa printr-un moment important. Este dureros. Toată lumea încheie turneul epuizată, dar cu sentimentul că a dat totul. Ne-am respectat blazonul de campioni mondiali din 2018", a declarat Lloris.

Reprezentativa Argentinei a câştigat, duminică, pentru a treia oară Cupa Mondială la fotbal, învingând în finala din Qatar, disputată pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 după prelungiri), Franţa, campioana din 2018. Pentru argentinieni este primul trofeu mondial după 36 de ani, ei triumfând şi în 1978 şi 1986. Argentina şi-a luat revanşa după ce la ediţia din 2018, în optimi, a pierdut chiar în faţa Franţei, scor 3-4.

